За год автопарк Украины пополнили почти 24 тыс. гибридов: самые популярные авто

В 2024 году украинский автопарк пополнили 23,9 тысяч гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 39% больше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает Укравтопром .

Лидеры рынка

Новые гибриды. Среди новых гибридных автомобилей наиболее популярным стал кроссовер Toyota RAV-4, избравший 3 101 украинцев.

На втором месте — Toyota Camry с результатом 781 регистрация, а третье место занял Nissan Qashqai, продажи которого составили 777 единиц.

Доля новых автомобилей в общем количестве гибридов составила 57%, что чуть меньше 63% в 2023 году.

Подержанные гибриды. Среди импортируемых подержанных гибридов самым популярным автомобилем стал Ford Fusion US с 896 регистрациями.

Второе место занял Toyota Prius (609 единиц), а третье – Toyota RAV-4 (586 единиц).

В 2024 году значительно вырос и рынок электромобилей. Автопарк пополнили более 51,7 тысяч электромобилей, что на 38% больше, чем в 2023 году.

Добавим, самые популярные в 2024 году на украинском рынке новых легковых автомобилей оставались модели с бензиновыми двигателями, охватившие более 65% продаж. Напомним, в прошлом году украинцы чаще всего покупали компактный кроссовер Renault Duster. По подсчетам "Укравтопрома", владельцами этой модели стали 6826 граждан.