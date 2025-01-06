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Гибридные, дизельные, электро: какие авто покупали украинцы в 2024 году
Самыми популярными в 2024 году на украинском рынке новых легковых автомобилей оставались модели с бензиновыми двигателями, охватившие более 65% продаж.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что рыночная доля авто с бензиновыми двигателями по отношению к 2023 году уменьшилась на 7 процентных пунктов – до 40%.
В то же время, сегмент дизельных авто увеличился с 22,8% до 25,6%, а доля гибридов выросла с 17,7% до 19,5%.
Также увеличилась доля электромобилей с 12 до 14,5%.
Автомобилям с ГБО вновь принадлежало менее 1% рынка новых легковых автомобилей.
По данным "Укравтопрома", лидерские позиции по сегментам заняли:
- Бензиновые авто – Mazda CX5;
- Дизельные – Renault Duster;
- Гибридные – Toyota RAV-4;
- Электро – Volkswagen ID.4;
- Автомобили с ГБО – Hyundai Tucson.
Напомним, в прошлом году украинцы чаще всего покупали компактный кроссовер Renault Duster. По подсчетам "Укравтопрома", владельцами этой модели стали 6826 граждан.