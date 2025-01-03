Президент подписал закон о детенизации рынка торговли подержанными авто

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о дерегуляции и детенизации рынка торговли подержанными автомобилями. Он освобождает автодилеров от обязанности перерегистрировать и ставить на учет транспортные средства для последующей перепродажи.

Закон вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования. Чтобы он полноценно заработал, Кабмин в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона должен:

привести свои нормативно правовые акты в соответствие с законом;

обеспечить пересмотр и приведение центральными органами исполнительной власти их нормативно правовых актов в соответствие с законом.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада в декабре приняла документ во втором чтении.

После вступления в силу, продавцы подержанных авто и их частей освобождаются от обязанности:

перерегистрировать на себя подержанные транспортные средства;

подавать в сервисные центры МВД документы с отметкой соответствующего районного (городского) ТЦК и СП.

Как пояснил инициатор законопроекта — председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, этот законопроект устраняет чрезмерные и неэффективные бюрократические процедуры для работы автомобильного рынка Украины.

"Отмена бессмысленной государственной регистрации подержанных автомобилей торгующей организацией на себя, даже если она их покупает как товар для дальнейшей перепродажи — станет залогом для вывода из тени рынка, расширения деятельности белых автотрейдеров и ликвидации схем, из-за которых бюджет недополучает налоги", — отметил он.

Документ позволит регистрировать авто сразу на конечного потребителя.

Напомним, в прошлом году украинцы чаще всего покупали компактный кроссовер Renault Duster. По подсчетам "Укравтопрома", владельцами этой модели стали 6826 граждан, в том числе в декабре – 495.

В целом за 2024 год отечественный автопарк пополнили 69,6 тыс. новых легковушек. Это на 14% больше, чем в 2023 году. За последний месяц года – более 5,5 тыс., что на 6% уступает показателю декабря-2023 и на 5,7% превышает результат ноября-2024.