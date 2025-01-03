Президент підписав закон про детінізацію ринку торгівлі вживаними авто

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо дерегуляції та детінізації ринку торгівлі вживаними автомобілями. Він звільняє автодилерів від обов'язку перереєстровувати та ставити на облік транспортні засоби для наступного перепродажу.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Щоб він повноцінно запрацював, Кабмін протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом має:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із законом;

забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із законом.

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада в грудні прийняла документ у другому читанні.

Після набрання ним чинності, продавці вживаних авто та їх частин звільняються від обов’язку:

перереєстровувати на себе вживані транспортні засоби;

подавати до сервісних центрів МВС документи з відміткою відповідного районного (міського) ТЦК та СП.

Як пояснив ініціатор законопроєкту — голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, цей законопроєкт усуває надмірні та неефективні бюрократичні процедури для роботи автомобільного ринку України.

"Скасування безглуздої державної реєстрації вживаних автомобілів торгуючою організацією на себе, навіть якщо вона їх купує як товар для подальшого перепродажу — стане запорукою для виведення з тіні ринку, розширення діяльності білих автотрейдерів та ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки", — зазначив він.

Документ дозволить реєструвати автівки одразу на кінцевого споживача.

Нагадаємо, торік українці найчастіше купували компактний кросовер Renault Duster. За підрахунками "Укравтопрому", власниками цієї моделі стали 6826 громадян, зокрема у грудні – 495.

Загалом за 2024 рік вітчизняний автопарк поповнили 69,6 тис. нових легковиків. Це на 14% більше, ніж у 2023-му. За останній місяць року – понад 5,5 тис., що на 6% поступається показнику грудня-2023 і на 5,7% перевищує результат листопада-2024.