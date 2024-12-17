Рада прийняла в цілому законопроєкт про детінізацію ринку торгівлі вживаними авто

Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому законопроєкт №9083 щодо удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб’єктами господарювання, які стоять на обліку у ГСЦ МВС.

Про це йдеться в картці документу.

Як пояснив ініціатор законопроєкту - голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, цей законопроект передбачає дерегуляцію та детінізацію ринку торгівлі вживаними авто.

За його словами, надмірні та неефективні бюрократичні процедури є перешкодою для роботи білого ринку.

"Саме таким архаїзмом є вимога додаткової реєстрації авто на посередника з купою непотрібних довідок", - йдеться в його повідомленні.

Також голова комітету додав, що "скасування безглуздої державної реєстрації вживаних автомобілів торгуючою організацією на себе, навіть якщо вона їх купує як товар для подальшого перепродажу — стане запорукою для виведення з тіні ринку, розширення діяльності білих автотрейдерів та ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки".

Народний депутат Ярослав Железняк, в свою чергу, пояснив, що ухвалений законопроєкт пропонує надати можливість суб’єктам господарювання, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею автотранспорту, викуповувати і реалізовувати транспортні засоби як товар, без постановки їх на облік в СЦ МВС та ТЦК.

Таким чином, згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, продавці вживаних автомобілів будуть звільнені від обов’язку перереєстровувати на себе вживані транспортні засоби, які були придбані спеціальним суб’єктом як товар для їх наступного продажу кінцевим споживачам. Замість цього нардепи запропонували реєструвати машину одразу на кінцевого споживача.

Зауважимо, впродовж листопада український автопарк поповнили 14,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році місячна кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом. Відносно попереднього місяця цей показник зменшився на 10%, а у порівнянні з листопадом 2023 року він впав майже на третину.