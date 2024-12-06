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Продажі вживаних авто впали на третину: найпопулярніші моделі
Впродовж листопада український автопарк поповнили 14,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році місячна кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 10%, а у порівнянні з листопадом 2023 року він впав майже на третину.
За даними аналітиків, найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%.
Далі йдуть:
- дизельні – 26%;
- електромобілі – 20%;
- гібриди та авто з ГБО – по 4%.
В "Укравтопромі" зауважують, що середній вік вживаних машин, що у листопаді перейшли на українські номери, становить 9 років.
Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
ТОП - 10 найпопулярніших моделей листопада:
1.Volkswagen Golf - 873 од.;
2. Renault Megane - 609 од.;
3. Skoda Octavia - 520 од.;
4. Volkswagen Passat - 419 од.;
5. Volkswagen Tiguan - 399 од.;
6. Nissan Leaf - 384 од.;
7. Audi Q5 - 376 од.;
8. Tesla Model 3 - 301 од.;
9. Tesla Model Y - 298 од.;
10. Nissan Rogue - 293 од.
"Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 207 тис. уживаних легковиків, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року", - підсумували в "Укравтопромі".
Ринок авто в Україні
Зауважимо, впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тисячі нових легкових авто. Це на 10% менше ніж у жовтні.
У листопаді лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster.
Нагадаємо, з січня по вересень в Україну було імпортовано 239 тис. легкових авто (вживаних та нових). Це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
З січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.