Продажі вживаних авто впали на третину: найпопулярніші моделі

Впродовж листопада український автопарк поповнили 14,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році місячна кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 10%, а у порівнянні з листопадом 2023 року він впав майже на третину.

За даними аналітиків, найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%.

Далі йдуть:

дизельні – 26%;

електромобілі – 20%;

гібриди та авто з ГБО – по 4%.

В "Укравтопромі" зауважують, що середній вік вживаних машин, що у листопаді перейшли на українські номери, становить 9 років.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

ТОП - 10 найпопулярніших моделей листопада:

1.Volkswagen Golf - 873 од.;

2. Renault Megane - 609 од.;

3. Skoda Octavia - 520 од.;

4. Volkswagen Passat - 419 од.;

5. Volkswagen Tiguan - 399 од.;

6. Nissan Leaf - 384 од.;

7. Audi Q5 - 376 од.;

8. Tesla Model 3 - 301 од.;

9. Tesla Model Y - 298 од.;

10. Nissan Rogue - 293 од.

"Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 207 тис. уживаних легковиків, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року", - підсумували в "Укравтопромі".

Ринок авто в Україні

Зауважимо, впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тисячі нових легкових авто. Це на 10% менше ніж у жовтні.

У листопаді лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster.

Нагадаємо, з січня по вересень в Україну було імпортовано 239 тис. легкових авто (вживаних та нових). Це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

З січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.