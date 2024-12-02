У листопаді українці придбали 5,2 тисячі нових легкових авто: попит падає

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тисячі нових легкових авто. Це на 10% менше ніж у жовтні, повідомляє Укравтопром.

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Зазначається, що споживча активність на авторинку знизилась на 3% порівняно з минулим роком. Водночас, відносно жовтня 2024 року - вона зменшилась на 10%.

Це свідчить про певне охолодження попиту на автомобілі в порівнянні з попереднім періодом.

Які марки лідирують на ринку нових авто

· Лідерство серед покупців утримує японська марка Toyota.

У листопаді 2024 року було продано 868 таких автомобілів. Відносно жовтня поточного року продажі нових автомобілів збільшились на 28%, а порівняно з листопадом 2023 року - зросли на 2%.

· На другому місці Renault.

За місяць продано 533 автомобілі. Відносно жовтня продажі зменшились на 32%, а порівняно з листопадом минулого року - зросли на 39%.

· Третій результат у Skoda.

Всього за листопад продано 514 автомобілів, що більше за жовтень на 27%, але відносно минулорічного листопада менше на 1%.

Також до основної п’ятірки листопада потрапили:

· На четвертій сходинці - VW.

За жовтень продано 447 одиниць, що на 23% більше ніж у жовтні поточного року, але на 6% менше за листопад 2023 року;

· На п’ятому місці – BMW.

За місяць продано 305 автомобілів, ща на 23% менше відносно жовтня, але на 21% більше порівняно з листопадом 2023 року.

Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків став кросовер Renault Duster – 551 продаж.

Всього з початку року в Україні було зареєстровано 64 тисячі нових легкових авто, що на 17% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Нагадаємо, впродовж жовтня в Україні було реалізовано понад 5,8 тисячі нових легкових авто. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.