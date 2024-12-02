В ноябре украинцы приобрели 5,2 тысячи новых легковых авто: спрос падает

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано чуть более 5,2 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 10% меньше, чем в октябре, сообщает Укравтопром.

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Отмечается, что потребительская активность на авторынке снизилась на 3% по сравнению с прошлым годом. В то же время по отношению к октябрю 2024 года она уменьшилась на 10%.

Это свидетельствует об определенном охлаждении спроса на автомобили по сравнению с предыдущим периодом.

Какие марки лидируют на рынке новых авто

· Лидерство среди покупателей удерживает японская марка Toyota.

В ноябре 2024 было продано 868 таких автомобилей. По отношению к октябрю текущего года продажи новых автомобилей увеличились на 28%, а по сравнению с ноябрем 2023 года - выросли на 2%.

· На втором месте Renault .

Через месяц продано 533 автомобиля. По отношению к октябрю продажи уменьшились на 32%, а по сравнению с ноябрем прошлого года выросли на 39%.

· Третий результат у Skoda.

Всего за ноябрь продано 514 автомобилей, что больше октября на 27% , но относительно прошлогоднего ноября меньше на 1% .

Также в основную пятерку ноября попали:

· На четвертой строчке - VW

В ноябре продано 447 единиц, что на 23% больше, чем в октябре текущего года, но на 6% меньше, чем в ноябре 2023 года;

· На пятом месте – BMW

За месяц продано 305 автомобилей, что на 23% меньше по отношению к октябрю, но на 21% больше по сравнению с ноябрем 2023 года.

Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер Renault Duster – 551 продажа.

Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 64 тысячи новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Напомним, в течение октября в Украине было реализовано более 5,8 тысячи новых легковых авто. Это всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года.