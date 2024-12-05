Бензин утримує лідерство: авто з якими двигунами обирають українці

У листопаді автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 64% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив майже 66%.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що найпопулярнішими на українському ринку залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 35,5% продажів нових авто. У листопаді 2023 року цей показник дорівнював 45,2%.

Другим за розміром став сегмент дизельних авто – 28,9%, торік їм належало 20,5% ринку нових авто.

Також частка гібридних авто збільшилась з 18,5% до 22,5%.

Натомість електромобілі охопили 12,8%, проти 15,4% у листопаді минулого року.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше одного відсотка продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто – Skoda Octavia;

Дизельні – Renault Duster;

Гібридні – Toyota RAV-4;

Електро – Honda M-NV;

Авто з ГБО – Hyundai Tucson.

Ринок авто в Україні

Зауважимо, впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тисячі нових легкових авто. Це на 10% менше ніж у жовтні.

У листопаді лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster.

Нагадаємо, з січня по вересень в Україну було імпортовано 239 тис. легкових авто (вживаних та нових). Це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

З січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.