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З початку року в Україну завезли електромобілів на $989 млн
За даними Держстату, з січня по вересень 2024 року в Україну було імпортовано 45361 легковий електромобіль (BEV).
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що загальна митна вартість електромобілів становила $989 млн.
З цієї кількості новими були 12619 авто, а 32742 – вживані.
За даними аналітиків, на закупку нових електромобілів імпортери витратили $334 млн, а митна вартість вживаних електромобілів становила $655 млн.
Як повідомляють в "Укравтопромі", найчастіше нові BEV завозили з Китаю, а лідером з поставок вживаних електромобілів були США.
ТОП-5 країн постачальників нових електромобілів:
1. Китай - 11131 од.;
2. Японія - 472 од.;
3. Німеччина - 304 од.;
4. Велика Британія - 247 од.;
5. Бельгія - 214 од.
ТОП-5 країн постачальників вживаних електромобілів:
1. США - 12602 од.;
2.Німеччина - 5188 од.;
3. Корея - 4193 од.;
4. Велика Британія - 3165 од.;
5.Китай - 2147 од.
Зауважимо, відносно минулого року жовтневий попит на електромобілі зменшився на 5%. У жовтні український автопарк поповнили майже 4,3 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільшими регіональними ринками для електроавтомобілів в Україні стали місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.
Нагадаємо, з січня по вересень в Україну було імпортовано 239 тис. легкових авто (вживаних та нових). Це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.