З початку року в Україну завезли електромобілів на $989 млн

За даними Держстату, з січня по вересень 2024 року в Україну було імпортовано 45361 легковий електромобіль (BEV).

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що загальна митна вартість електромобілів становила $989 млн.

З цієї кількості новими були 12619 авто, а 32742 – вживані.

За даними аналітиків, на закупку нових електромобілів імпортери витратили $334 млн, а митна вартість вживаних електромобілів становила $655 млн.

Як повідомляють в "Укравтопромі", найчастіше нові BEV завозили з Китаю, а лідером з поставок вживаних електромобілів були США.

ТОП-5 країн постачальників нових електромобілів:

1. Китай - 11131 од.;

2. Японія - 472 од.;

3. Німеччина - 304 од.;

4. Велика Британія - 247 од.;

5. Бельгія - 214 од.

ТОП-5 країн постачальників вживаних електромобілів:

1. США - 12602 од.;

2.Німеччина - 5188 од.;

3. Корея - 4193 од.;

4. Велика Британія - 3165 од.;

5.Китай - 2147 од.

Зауважимо, відносно минулого року жовтневий попит на електромобілі зменшився на 5%. У жовтні український автопарк поповнили майже 4,3 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільшими регіональними ринками для електроавтомобілів в Україні стали місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Нагадаємо, з січня по вересень в Україну було імпортовано 239 тис. легкових авто (вживаних та нових). Це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.