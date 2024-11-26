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Понад 11 млрд грн витратили українці на нові авто у жовтні: найпопулярніші марки
У жовтні на придбання нових легкових авто українці витратили 11,1 млрд грн. Це на 12% більше, ніж торік та на 3% більше у порівнянні з попереднім місяцем.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок.
Найбільше грошей було сплачено за автомобілі преміальної німецької марки BMW – 1,374 млрд грн.
Другий результат у Toyota, дилери якої заробили 1,217 млрд грн.
На третьому місці Mercedes-Вenz – 1,204 млрд грн. Volkswagen зібрав понад 822 млн грн, посівши четверте місце.
Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу Renault, в кишені якої 697 млн грн.
У ТОП-10 марок нових авто, на які не скупились українці у жовтні, також потрапили: Audi, Skoda, Porsche, Land Rover, Lexus.
За даними "Укравтопрому", всього з початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 104,2 млрд грн., що на 20% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Ринок авто в Україні
Нагадаємо, впродовж жовтня в Україні було реалізовано понад 5,8 тисяч нових легкових авто. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.
У жовтні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 62% ринку нових легковиків, в той час як у 2023 році цей показник становив майже 66%. Частка гібридних авто зросла з 18,6% до 20,7%.
За даними Держстату, з січня по вересень в Україну було імпортовано 239 тис. легкових авто (вживаних та нових). Це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено 47,5 тис. авто.