Понад 11 млрд грн витратили українці на нові авто у жовтні: найпопулярніші марки

У жовтні на придбання нових легкових авто українці витратили 11,1 млрд грн. Це на 12% більше, ніж торік та на 3% більше у порівнянні з попереднім місяцем.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок.

Найбільше грошей було сплачено за автомобілі преміальної німецької марки BMW – 1,374 млрд грн.

Другий результат у Toyota, дилери якої заробили 1,217 млрд грн.

На третьому місці Mercedes-Вenz – 1,204 млрд грн. Volkswagen зібрав понад 822 млн грн, посівши четверте місце.

Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу Renault, в кишені якої 697 млн грн.

У ТОП-10 марок нових авто, на які не скупились українці у жовтні, також потрапили: Audi, Skoda, Porsche, Land Rover, Lexus.

За даними "Укравтопрому", всього з початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 104,2 млрд грн., що на 20% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Ринок авто в Україні

Нагадаємо, впродовж жовтня в Україні було реалізовано понад 5,8 тисяч нових легкових авто. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.

У жовтні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 62% ринку нових легковиків, в той час як у 2023 році цей показник становив майже 66%. Частка гібридних авто зросла з 18,6% до 20,7%.

За даними Держстату, з січня по вересень в Україну було імпортовано 239 тис. легкових авто (вживаних та нових). Це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено 47,5 тис. авто.