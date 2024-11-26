- Категория
- Авто
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Более 11 млрд грн потратили украинцы на новые авто в октябре: самые популярные марки
В октябре на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили 11,1 млрд грн. Это на 12% больше, чем в прошлом и на 3% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что около половины этой суммы было потрачено на авто всего пяти марок.
Больше всего денег было уплачено за автомобили премиальной немецкой марки BMW – 1,374 млрд грн.
Второй результат у Toyota, дилеры которой заработали 1,217 млрд. грн.
На третьем месте Mercedes -Вenz – 1,204 млрд грн. Volkswagen собрал более 822 млн грн, заняв четвертое место.
Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга Renault, в кармане которой 697 млн. грн.
В ТОП-10 марок новых авто, на которые не скупились украинцы в октябре, также попали: Audi, Skoda, Porsche, Land Rover, Lexus.
По данным "Укравтопрома", всего с начала года в Украине было реализовано новых легковых автомобилей на сумму 104,2 млрд грн, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Рынок автомобилей в Украине
Напомним, в течение октября в Украине было реализовано более 5,8 тысячи новых легковых авто. Это всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года.
В октябре автомобили с традиционными двигателями охватили более 62% рынка новых легковых автомобилей, в то время как в 2023 году этот показатель составил почти 66%. Доля гибридных авто выросла с 18,6% до 20,7%.
По данным Госстата, с января по сентябрь в Украину было импортировано 239 тысяч. легковых авто (подержанных и новых). Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено 47,5 тыс. авто.