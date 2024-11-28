С начала года в Украину завезли электромобилей на $989 млн

По данным Госстата, с января по сентябрь 2024 года в Украину было импортировано 45 361 легковой электромобиль (BEV).

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Общая таможенная стоимость электромобилей составила $989 млн.

Из этого количества новыми были 12 619 авто, а 32 742 – подержанные.

По данным аналитиков, на закупку новых электромобилей импортеры потратили $334 млн, а таможенная стоимость подержанных электромобилей составила $655 млн.

Как сообщают в "Укравтопроме", чаще всего новые BEV завозили из Китая, а лидером по поставкам подержанных электромобилей были США .

ТОП-5 стран поставщиков новых электромобилей:

1. Китай – 11131 ед.;

2. Япония – 472 ед.;

3. Германия – 304 ед.;

4. Великобритания – 247 ед.;

5. Бельгия – 214 ед.

ТОП-5 стран поставщиков подержанных электромобилей:

1. США – 12602 ед.;

2.Германия – 5188 ед.;

3. Корея – 4193 ед.;

4. Великобритания – 3165 ед.;

5.Китай – 2147 ед.

Заметим, по отношению к прошлому году октябрьский спрос на электромобили уменьшился на 5%. В октябре украинский автопарк пополнили около 4,3 тыс. авто на электротяге (BEV). Крупнейшими региональными рынками для электроавтомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Напомним, с января по сентябрь в Украину было импортировано 239 тысяч. легковых авто (подержанных и новых). Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.