Какие подержанные автомобили из США были самыми популярными на украинском рынке в октябре

В течение октября в Украине было зарегистрировано почти 2,7 тыс. подержанных легковушек из США. Из всего количества подержанных автомобилей, которые в октябре перешли на украинские номера, 16% были из США.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Сообщается, что по сравнению с показателем октября 2023 года спрос на "американцев" с пробегом снизился почти на 12%.

Больше всего из этого количества – 42% – были машины с бензиновыми двигателями. Электромобили охватили 40%. Гибридные – 8%. Дизельным и авто с ГБО принадлежит по 5%.

При этом средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце — 5,6 года.

Топ-5 подержанных авто, изготовленных в США:

1️ . Tesla Model Y – 285 ед.;

2️ . Tesla Model 3 – 274 ед.;

3️ . Jeep Cherokee – 158 ед.;

4️ . Ford Escape – 151 ед.;

5️ . Volkswagen Passat – 151 ед.

Рынок автомобилей в Украине

Напомним, в октябре украинский автопарк пополнили 16,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это самое малое в этом году месячное количество регистраций импортируемых авто с пробегом. По сравнению с 2023 годом октябрьские регистрации подержанных авто упали на 23%. По отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился на 4%.

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf. Далее следуют Renault Megane и Skoda Octavia.

Также сообщалось, что в течение октября в Украине было реализовано более 5,8 тысячи новых легковых авто. Это всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Отметим, с января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом году.