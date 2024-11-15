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Какие подержанные автомобили из США были самыми популярными на украинском рынке в октябре
В течение октября в Украине было зарегистрировано почти 2,7 тыс. подержанных легковушек из США. Из всего количества подержанных автомобилей, которые в октябре перешли на украинские номера, 16% были из США.
Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Сообщается, что по сравнению с показателем октября 2023 года спрос на "американцев" с пробегом снизился почти на 12%.
Больше всего из этого количества – 42% – были машины с бензиновыми двигателями. Электромобили охватили 40%. Гибридные – 8%. Дизельным и авто с ГБО принадлежит по 5%.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
При этом средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце — 5,6 года.
Топ-5 подержанных авто, изготовленных в США:
1️ . Tesla Model Y – 285 ед.;
2️ . Tesla Model 3 – 274 ед.;
3️ . Jeep Cherokee – 158 ед.;
4️ . Ford Escape – 151 ед.;
5️ . Volkswagen Passat – 151 ед.
Рынок автомобилей в Украине
Напомним, в октябре украинский автопарк пополнили 16,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это самое малое в этом году месячное количество регистраций импортируемых авто с пробегом. По сравнению с 2023 годом октябрьские регистрации подержанных авто упали на 23%. По отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился на 4%.
Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf. Далее следуют Renault Megane и Skoda Octavia.
Также сообщалось, что в течение октября в Украине было реализовано более 5,8 тысячи новых легковых авто. Это всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года.
Отметим, с января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом году.