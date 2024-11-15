Які вживані авто з США були найпопулярнішими на українському ринку в жовтні

Протягом жовтня в Україні було зареєстровано майже 2,7 тис. вживаних легковиків із США. Із всієї кількості вживаних автомобілів, які у жовтні перейшли на українські номери, 16% були з США.

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Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Повідомляється, що у порівнянні з показником жовтня 2023 року попит на "американців" з пробігом зменшився майже на 12%.

Більше всього з цієї кількості – 42% - були машини з бензиновими двигунами. Електромобілі охопили 40%. Гібридні - 8%. Дизельним та авто з ГБО належить по 5%.

При цьому середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,6 року.

Топ-5 вживаних авто, виготовлених в США:

1️. Tesla Model Y - 285 од.;

2️. Tesla Model 3 - 274 од.;

3️. Jeep Cherokee - 158 од.;

4️. Ford Escape - 151 од.;

5️. Volkswagen Passat - 151 од.

Ринок авто в Україні

Нагадаємо, у жовтні український автопарк поповнили 16,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році місячна кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом. У порівнянні з 2023 роком жовтневі реєстрації вживаних авто впали на 23%. Відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 4%.

Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду залишається Volkswagen Golf. Далі йдуть Renault Megane і Skoda Octavia.

Також повідомлялося, що впродовж жовтня в Україні було реалізовано понад 5,8 тисяч нових легкових авто. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.

Зауважимо, з січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.