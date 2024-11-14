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Які автомобілі з Китаю найпопулярніші на українському ринку
Впродовж минулого місяця українці придбали 1,2 тис. легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Це на 8% менше, у порівнянні з жовтнем 2023 року.
Про це повідомляє Укравтопром.
Зазначається, що з цієї кількості автомобілів нових було 979 од. (+11%), а вживаних – 228 од. (-47%) од.
За даними аналітиків, автомобілі китайського походження охопили 17% жовтневого ринку нових легковиків.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
У сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,4%.
Як підкреслюють в "Укравтопромі", абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 81%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
1. Honda M-NV - 188 од.;
2. Volkswagen ID.4 - 100 од.;
3. Zeekr 001 - 94 од.;
4. BYD Song Plus - 74 од.;
5. Audi Q4 e-tron - 41 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
1. Zeekr 001 - 20 од.;
2. HondaM-NV - 20 од.;
3. Polestar 2 - 17 од.;
4. Baic EC3 - 15 од.;
5. Volkswagen ID.4 - 14 од.
Ринок авто в Україні
Нагадаємо, впродовж жовтня в Україні було реалізовано понад 5,8 тисяч нових легкових авто. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.
У жовтні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 62% ринку нових легковиків, в той час як у 2023 році цей показник становив майже 66%. Частка гібридних авто зросла з 18,6% до 20,7%.
Загалом, з січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.