Які автомобілі з Китаю найпопулярніші на українському ринку

Впродовж минулого місяця українці придбали 1,2 тис. легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Це на 8% менше, у порівнянні з жовтнем 2023 року.

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Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що з цієї кількості автомобілів нових було 979 од. (+11%), а вживаних – 228 од. (-47%) од.

За даними аналітиків, автомобілі китайського походження охопили 17% жовтневого ринку нових легковиків.

У сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,4%.

Як підкреслюють в "Укравтопромі", абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 81%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

1. Honda M-NV - 188 од.;

2. Volkswagen ID.4 - 100 од.;

3. Zeekr 001 - 94 од.;

4. BYD Song Plus - 74 од.;

5. Audi Q4 e-tron - 41 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

1. Zeekr 001 - 20 од.;

2. HondaM-NV - 20 од.;

3. Polestar 2 - 17 од.;

4. Baic EC3 - 15 од.;

5. Volkswagen ID.4 - 14 од.

Ринок авто в Україні

Нагадаємо, впродовж жовтня в Україні було реалізовано понад 5,8 тисяч нових легкових авто. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.

У жовтні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 62% ринку нових легковиків, в той час як у 2023 році цей показник становив майже 66%. Частка гібридних авто зросла з 18,6% до 20,7%.

Загалом, з січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.