Какие автомобили из Китая самые популярные на украинском рынке

За прошедший месяц украинцы приобрели 1,2 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 8% меньше по сравнению с октябрем 2023 года.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, что из этого количества новых автомобилей было 979 ед. (+11%), а подержанных – 228 ед. (-47%) ед.

По данным аналитиков, автомобили китайского происхождения охватили 17% октябрьского рынка новых легковушек.

В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" составляла 1,4%.

Как подчеркивают в "Укравтопроме", абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили — 81%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

1. Honda M-NV – 188 ед.;

2. Volkswagen ID.4 – 100 ед.;

3. Zeekr 001 – 94 ед.;

4. BYD Song Plus – 74 ед.;

5. Audi Q4 e-tron – 41 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

1. Zeekr 001 – 20 ед.;

2. HondaM-NV – 20 ед.;

3. Polestar 2 – 17 ед.;

4. Baic EC3 – 15 ед.;

5. Volkswagen ID.4 – 14 ед.

Рынок автомобилей в Украине.

Напомним, в течение октября в Украине было реализовано более 5,8 тысячи новых легковых авто. Это всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года.

В октябре автомобили с традиционными двигателями охватили более 62% рынка новых легковых автомобилей, в то время как в 2023 году этот показатель составил почти 66%. Доля гибридных авто выросла с 18,6% до 20,7%.

В целом с января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых авто украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом.