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Где чаще всего покупают электромобили в Украине и какие модели выбирают
В октябре украинский автопарк пополнили около 4,3 тыс. авто на электротяге (BEV). Крупнейшими региональными рынками для электроавтомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- город Киев – 604 ед. (48% б/у);
- Львовская область – 597 ед. (92% б/у);
- Киевская область – 364 ед. (69% б/у);
- Днепропетровская область – 310 ед. (75% б/у);
- Одесская область – 267 ед. (75% б/у).
По данным аналитиков, в части новых авто самым популярным электромобилем на рынках столицы, Днепропетровщины, Львовщины и Одесской области был Honda M-NVПодписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
На Киевщине первенство принадлежит Volkswagen iD.4
В сегменте ввозимых из-за рубежа подержанных автомобилей Tesla Model Y лидирует в Киеве и области и на Днепропетровщине, а Nissan Leaf – в Одесской и Львовской областях.
Заметим, по отношению к прошлому году октябрьский спрос на электромобили уменьшился на 5%.
Добавим, в течение октября в Украине было реализовано более 5,8 тысячи новых легковых авто. Это всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года.
В целом с января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых авто украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом.