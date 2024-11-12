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Категория
Авто
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Где чаще всего покупают электромобили в Украине и какие модели выбирают

электромобиль
Фото: Freepik

В октябре украинский автопарк пополнили около 4,3 тыс. авто на электротяге (BEV). Крупнейшими региональными рынками для электроавтомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

  • город Киев – 604 ед. (48% б/у);
  • Львовская область – 597 ед. (92% б/у);
  • Киевская область – 364 ед. (69% б/у);
  • Днепропетровская область – 310 ед. (75% б/у);
  • Одесская область – 267 ед. (75% б/у).

По данным аналитиков, в части новых авто самым популярным электромобилем на рынках столицы, Днепропетровщины, Львовщины и Одесской области был Honda M-NV

На Киевщине первенство принадлежит Volkswagen iD.4

В сегменте ввозимых из-за рубежа подержанных автомобилей Tesla Model Y лидирует в Киеве и области и на Днепропетровщине, а Nissan Leaf – в Одесской и Львовской областях.

Заметим, по отношению к прошлому году октябрьский спрос на электромобили уменьшился на 5%.

Добавим, в течение октября в Украине было реализовано более 5,8 тысячи новых легковых авто. Это всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года.

В целом с января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых авто украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом.

Автор:
Светлана Манько