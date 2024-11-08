В Украине падает спрос на электромобили: самые популярные модели октября

В октябре украинский автопарк пополнили 4277 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к прошлому году октябрьский спрос на электромобили уменьшился на 5%.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что доля новых машин в регистрациях BEV составила 23% против 19% в прошлом году.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили – 4124 шт. (новых – 969 шт., б/у – 3155 шт.).

Как отмечают аналитики, среди 153 коммерческих электромобилей новыми были только 17 автомобилей.

ТОП-5 новых электромобилей октября:

1. Honda M-NV – 188 ед.;

2. Volkswagen iD.4 – 100 ед.;

3. Zeekr 001 – 94 ед.;

4. BYD Song Plus – 74 ед.;

5. Audi Q4 e-tron – 41 ед.

ТОП-5 подержанных электромобилей:

1. Nissan Leaf – 447 ед.;

2. Tesla Model Y – 299 ед.;

3. Tesla Model 3 – 281 ед.;

4. Hyundai Kona Electric – 195 ед.;

5 Volkswagen e-Golf – 182 ед.

"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 44,2 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80 б/у", — подчеркивают в "Укравтопроме".

Напомним, в сентябре украинский автопарк пополнили 4289 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к сентябрю прошлого года спрос на электромобили уменьшился на 0,2%.

В течение октября в Украине было реализовано более 5,8 тысячи новых легковых авто. Это всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Заметим, с января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом.