- Категорія
- Авто
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
В Україні падає попит на електромобілі: найпопулярніші моделі жовтня
У жовтні український автопарк поповнили 4277 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно минулого року жовтневий попит на електромобілі зменшився на 5%.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що частка нових машин в реєстраціях BEV склала 23%, проти 19% торік.
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4124 шт. (нових – 969 шт., уживаних – 3155 шт.).Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Як зауважують аналітики, серед 153 комерційних електромобілів новими були лише 17 авто.
ТОП-5 нових електромобілів жовтня:
1. Honda M-NV - 188 од.;
2. Volkswagen iD.4 - 100 од.;
3. Zeekr 001 - 94 од.;
4. BYD Song Plus - 74 од.;
5. Audi Q4 e-tron - 41 од.
ТОП-5 вживаних електромобілів:
1. Nissan Leaf - 447 од.;
2. Tesla Model Y - 299 од.;
3. Tesla Model 3 - 281 од.;
4. Hyundai Kona Electric - 195 од.;
5 Volkswagen e-Golf - 182 од.
"Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 44,2 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 б/в", - підкреслюють в "Укравтопромі".
Нагадаємо, у вересні український автопарк поповнили 4 289 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно вересня минулого року попит на електромобілі зменшився на 0,2%.
Впродовж жовтня в Україні було реалізовано понад 5,8 тисяч нових легкових авто. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.
Зауважимо, з січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.