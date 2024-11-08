В Україні падає попит на електромобілі: найпопулярніші моделі жовтня

У жовтні український автопарк поповнили 4277 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно минулого року жовтневий попит на електромобілі зменшився на 5%.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що частка нових машин в реєстраціях BEV склала 23%, проти 19% торік.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4124 шт. (нових – 969 шт., уживаних – 3155 шт.).

Як зауважують аналітики, серед 153 комерційних електромобілів новими були лише 17 авто.

ТОП-5 нових електромобілів жовтня:

1. Honda M-NV - 188 од.;

2. Volkswagen iD.4 - 100 од.;

3. Zeekr 001 - 94 од.;

4. BYD Song Plus - 74 од.;

5. Audi Q4 e-tron - 41 од.

ТОП-5 вживаних електромобілів:

1. Nissan Leaf - 447 од.;

2. Tesla Model Y - 299 од.;

3. Tesla Model 3 - 281 од.;

4. Hyundai Kona Electric - 195 од.;

5 Volkswagen e-Golf - 182 од.

"Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 44,2 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 б/в", - підкреслюють в "Укравтопромі".

Нагадаємо, у вересні український автопарк поповнили 4 289 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно вересня минулого року попит на електромобілі зменшився на 0,2%.

Впродовж жовтня в Україні було реалізовано понад 5,8 тисяч нових легкових авто. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.

Зауважимо, з січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.