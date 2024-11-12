Де найчастіше купують електромобілі в Україні та які моделі обирають

У жовтні український автопарк поповнили майже 4,3 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільшими регіональними ринками для електроавтомобілів в Україні стали місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

місто Київ – 604 од. (48% вживані);

Львівська область – 597 од. (92% вживані);

Київська область – 364 од. (69% вживані);

Дніпропетровська область – 310 од. (75% вживані);

Одеська область – 267 од. (75% вживані).

За даними аналітиків, у частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках столиці, Дніпропетровщини, Львівщини та Одеської області був Honda M-NV

Натомість на Київщині першість належить Volkswagen iD.4

У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто Tesla Model Y лідирує у Києві і області та на Дніпропетровщині, а Nissan Leaf – в Одеській та Львівській областях.

Зауважимо, відносно минулого року жовтневий попит на електромобілі зменшився на 5%.

Додамо, впродовж жовтня в Україні було реалізовано понад 5,8 тисяч нових легкових авто. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.

Загалом, з січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.