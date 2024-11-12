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Де найчастіше купують електромобілі в Україні та які моделі обирають
У жовтні український автопарк поповнили майже 4,3 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільшими регіональними ринками для електроавтомобілів в Україні стали місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- місто Київ – 604 од. (48% вживані);
- Львівська область – 597 од. (92% вживані);
- Київська область – 364 од. (69% вживані);
- Дніпропетровська область – 310 од. (75% вживані);
- Одеська область – 267 од. (75% вживані).
За даними аналітиків, у частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках столиці, Дніпропетровщини, Львівщини та Одеської області був Honda M-NVПідписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Натомість на Київщині першість належить Volkswagen iD.4
У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто Tesla Model Y лідирує у Києві і області та на Дніпропетровщині, а Nissan Leaf – в Одеській та Львівській областях.
Зауважимо, відносно минулого року жовтневий попит на електромобілі зменшився на 5%.
Додамо, впродовж жовтня в Україні було реалізовано понад 5,8 тисяч нових легкових авто. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.
Загалом, з січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.