В Украине растет спрос на гибридные авто: самые популярные модели

В октябре автопарк Украины пополнили более 1,9 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 7% больше, чем в прошлом году.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что доля новых авто в этом количестве составила 63% против 59% в октябре 2023 года.

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (261 ед.)

Второй результат у Nissan Qashqai (82 ед.)

Третьим по популярности стал Toyota Yaris Cross (79 ед.)

В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство в Ford Fusion US (54 ед.)

Также в лидерской тройке Toyota Prius (46 ед.) и Toyota RAV-4 (38 ед.).

Рынок автомобилей в Украине

Напомним, в течение октября в Украине было реализовано более 5,8 тысячи новых легковых авто. Это всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года.

В октябре автомобили с традиционными двигателями охватили более 62% рынка новых легковых автомобилей, в то время как в 2023 году этот показатель составил почти 66%. Доля гибридных авто выросла с 18,6% до 20,7%.

В целом с января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых авто украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом году.