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В Україні зростає попит на гібридні авто: найпопулярніші моделі
У жовтні автопарк України поповнили понад 1,9 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 7% більше, ніж торік.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 63%, проти 59% у жовтні 2023 року.
В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (261 од.)Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Другий результат у Nissan Qashqai (82 од.)
Третім за популярністю став Toyota Yaris Cross (79 од.)
В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (54 од.)
Також у лідерській трійці Toyota Prius (46 од.) та Toyota RAV-4 (38 од.).
Ринок авто в Україні
Нагадаємо, впродовж жовтня в Україні було реалізовано понад 5,8 тисяч нових легкових авто. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.
У жовтні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 62% ринку нових легковиків, в той час як у 2023 році цей показник становив майже 66%. Частка гібридних авто зросла з 18,6% до 20,7%.
Загалом, з січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.