Які авто купували українці у листопаді: найпопулярніші моделі

У листопаді лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що десять найпопулярніших моделей сформували 37% ринку нових легковиків у листопаді.

За даними аналітиків, лідерство на українському ринку нових авто з великим відривом утримував Renault Duster.

Другим за популярністю був кросовер Toyota RAV-4, а «бронзу» місяця отримав Toyota Land Cruiser Prado.

ТОП-10 легковиків листопада 2024 року:

1. Renault Duster - 511 од.;

2. Toyota RAV-4 - 202 од.;

3. Toyota Land Cruiser Prado - 189 од.;

4. Volkswagen Tiguan - 182 од.;

5. Skoda Kodiaq - 165 од.;

6. Skoda Octavia - 157 од.;

7. Toyota Hilux - 152 од.;

8. Volkswagen Touareg - 136 од.;

9. Hyundai Tucson - 117 од.;

10. Toyota Camry - 100 од.

Зауважимо, впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тисячі нових легкових авто. Це на 10% менше ніж у жовтні

Нагадаємо, з січня по вересень в Україну було імпортовано 239 тис. легкових авто (вживаних та нових). Це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

З січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.