Какие авто покупали украинцы в ноябре: самые популярные модели

В ноябре лидерство на украинском рынке новых авто продолжило удерживать Renault Duster.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что десять самых популярных моделей сформировали 37% рынка новых легковых автомобилей в ноябре.

По данным аналитиков, лидерство на украинском рынке новых авто с большим отрывом удерживал Renault Duster.

Вторым по популярности был кроссовер Toyota RAV-4, а «бронзу» луны получил Toyota Land Cruiser Prado.

ТОП-10 легковушек ноября 2024 года:

1. Renault Duster – 511 ед.;

2. Toyota RAV-4 – 202 ед.;

3. Toyota Land Cruiser Prado – 189 ед.;

4. Volkswagen Tiguan – 182 ед.;

5. Skoda Kodiaq – 165 ед.;

6. Skoda Octavia – 157 ед.;

7. Toyota Hilux – 152 ед.;

8. Volkswagen Touareg – 136 ед.;

9. Hyundai Tucson – 117 ед.;

10. Toyota Camry – 100 ед.

Заметим, за прошедший месяц в Украине было зарегистрировано чуть более 5,2 тысяч новых легковых авто. Это на 10% меньше, чем в октябре

Напомним, с января по сентябрь в Украину было импортировано 239 тысяч. легковых авто (подержанных и новых). Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

С января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом.