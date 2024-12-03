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Какие авто покупали украинцы в ноябре: самые популярные модели
В ноябре лидерство на украинском рынке новых авто продолжило удерживать Renault Duster.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что десять самых популярных моделей сформировали 37% рынка новых легковых автомобилей в ноябре.
По данным аналитиков, лидерство на украинском рынке новых авто с большим отрывом удерживал Renault Duster.
Вторым по популярности был кроссовер Toyota RAV-4, а «бронзу» луны получил Toyota Land Cruiser Prado.
ТОП-10 легковушек ноября 2024 года:
1. Renault Duster – 511 ед.;
2. Toyota RAV-4 – 202 ед.;
3. Toyota Land Cruiser Prado – 189 ед.;
4. Volkswagen Tiguan – 182 ед.;
5. Skoda Kodiaq – 165 ед.;
6. Skoda Octavia – 157 ед.;
7. Toyota Hilux – 152 ед.;
8. Volkswagen Touareg – 136 ед.;
9. Hyundai Tucson – 117 ед.;
10. Toyota Camry – 100 ед.
Заметим, за прошедший месяц в Украине было зарегистрировано чуть более 5,2 тысяч новых легковых авто. Это на 10% меньше, чем в октябре
Напомним, с января по сентябрь в Украину было импортировано 239 тысяч. легковых авто (подержанных и новых). Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
С января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом.