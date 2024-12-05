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Бензин удерживает лидерство: авто с какими двигателями выбирают украинцы
В ноябре автомобили с традиционными двигателями охватили более 64% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил около 66%.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Самыми популярными на украинском рынке остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 35,5% продаж новых авто. В ноябре 2023 года этот показатель равнялся 45,2%.
Вторым по размеру стал сегмент дизельных авто – 28,9%, в прошлом году им полагалось 20,5% рынка новых авто.
Также доля гибридных автомобилей увеличилась с 18,5% до 22,5%.
Электромобили охватили 12,8%, против 15,4% в ноябре прошлого года.
На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее одного процента продаж новых авто.
Лидерские позиции по сегментам заняли:
- Бензиновые авто – Skoda Octavia;
- Дизельные – Renault Duster;
- Гибридные – Toyota RAV-4;
- Электро – Honda M-NV;
- Автомобили с ГБО – Hyundai Tucson.
Рынок автомобилей в Украине.
Заметим, в течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано чуть более 5,2 тысяч новых легковых авто. Это на 10% меньше, чем в октябре.
В ноябре лидерство на украинском рынке новых авто продолжило удерживать Renault Duster.
Напомним, с января по сентябрь в Украину было импортировано 239 тысяч. легковых авто (подержанных и новых). Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
С января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн.