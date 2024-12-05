Бензин удерживает лидерство: авто с какими двигателями выбирают украинцы

В ноябре автомобили с традиционными двигателями охватили более 64% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил около 66%.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

Об этом сообщает "Укравтопром".

Самыми популярными на украинском рынке остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 35,5% продаж новых авто. В ноябре 2023 года этот показатель равнялся 45,2%.

Вторым по размеру стал сегмент дизельных авто – 28,9%, в прошлом году им полагалось 20,5% рынка новых авто.

Также доля гибридных автомобилей увеличилась с 18,5% до 22,5%.

Электромобили охватили 12,8%, против 15,4% в ноябре прошлого года.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее одного процента продаж новых авто.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

Бензиновые авто – Skoda Octavia;

Дизельные – Renault Duster;

Гибридные – Toyota RAV-4;

Электро – Honda M-NV;

Автомобили с ГБО – Hyundai Tucson.

Рынок автомобилей в Украине.

Заметим, в течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано чуть более 5,2 тысяч новых легковых авто. Это на 10% меньше, чем в октябре.

В ноябре лидерство на украинском рынке новых авто продолжило удерживать Renault Duster.

Напомним, с января по сентябрь в Украину было импортировано 239 тысяч. легковых авто (подержанных и новых). Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

С января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн.