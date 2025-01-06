Гібридні, дизельні, електро: які авто купували українці у 2024 році

Найпопулярнішими у 2024 році на українському ринку нових легкових автомобілів залишались моделі з бензиновими двигунами, які охопили понад 65% продажів.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що ринкова частка авто з бензиновими двигунами відносно 2023 року зменшилась на 7 відсоткових пунктів – до 40%.

Водночас сегмент дизельних авто збільшився з 22,8% до 25,6%, а частка гібридів зросла з 17,7% до 19,5%.

Також збільшилась частка електромобілів з 12% до 14,5%.

Натомість автомобілям з ГБО знову належало менше 1% ринку нових легковиків.

За даними "Укравтопрому", лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто – Mazda CX5;

Дизельні – Renault Duster;

Гібридні – Toyota RAV-4 ;

Електро – Volkswagen ID.4;

Авто з ГБО – Hyundai Tucson.

Нагадаємо, торік українці найчастіше купували компактний кросовер Renault Duster. За підрахунками "Укравтопрому", власниками цієї моделі стали 6826 громадян.