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Гібридні, дизельні, електро: які авто купували українці у 2024 році
Найпопулярнішими у 2024 році на українському ринку нових легкових автомобілів залишались моделі з бензиновими двигунами, які охопили понад 65% продажів.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що ринкова частка авто з бензиновими двигунами відносно 2023 року зменшилась на 7 відсоткових пунктів – до 40%.
Водночас сегмент дизельних авто збільшився з 22,8% до 25,6%, а частка гібридів зросла з 17,7% до 19,5%.
Також збільшилась частка електромобілів з 12% до 14,5%.
Натомість автомобілям з ГБО знову належало менше 1% ринку нових легковиків.
За даними "Укравтопрому", лідерські позиції за сегментами посіли:
- Бензинові авто – Mazda CX5;
- Дизельні – Renault Duster;
- Гібридні – Toyota RAV-4 ;
- Електро – Volkswagen ID.4;
- Авто з ГБО – Hyundai Tucson.
Нагадаємо, торік українці найчастіше купували компактний кросовер Renault Duster. За підрахунками "Укравтопрому", власниками цієї моделі стали 6826 громадян.