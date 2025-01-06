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Гібридні, дизельні, електро: які авто купували українці у 2024 році

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У минулому році автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 65% ринку нових легковиків

Найпопулярнішими у 2024 році на українському ринку нових легкових автомобілів залишались моделі з бензиновими двигунами, які охопили понад 65% продажів.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що ринкова частка авто з бензиновими двигунами відносно 2023 року зменшилась на 7 відсоткових пунктів – до 40%.

Водночас сегмент дизельних авто збільшився з 22,8% до 25,6%, а частка гібридів зросла з 17,7% до 19,5%.

Також збільшилась частка електромобілів з 12% до 14,5%.

Натомість автомобілям з ГБО знову належало менше 1% ринку нових легковиків.

За даними "Укравтопрому", лідерські позиції за сегментами посіли:

  • Бензинові авто – Mazda CX5; 
  • Дизельні – Renault Duster;
  • Гібридні – Toyota RAV-4 ; 
  • Електро – Volkswagen ID.4; 
  • Авто з ГБО – Hyundai Tucson.

Нагадаємо, торік українці найчастіше купували компактний кросовер Renault Duster. За підрахунками "Укравтопрому", власниками цієї моделі стали 6826 громадян.

Автор:
Світлана Манько