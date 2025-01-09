Украинский рынок электромобилей в 2024 году вырос на 38%

В 2024 году автопарк Украины пополнили более 51,7 тысячи автомобилей с нулевым уровнем выбросов (BEV). Это на 38% больше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает "Укравтопром".

В декабре 2024 года украинцы приобрели почти 3,8 тысяч электромобилей (как новых, так и подержанных), что на 18% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Из этого количества более 3,6 тысяч составляли легковые авто (-20%), а 124 единицы – коммерческий транспорт (+59%).

По итогам всего года зарегистрировано:

50 458 легковых электромобилей (+37% по сравнению с 2023 годом);

1 264 коммерческих электромобиля (+64%);

2 электробуса (без изменений).

Доля новой техники в общих регистрациях электромобилей осталась на уровне предыдущего года – 20%.

ТОП-5 новых электромобилей 2024 года в Украине:

Volkswagen ID.4 – 1626 единиц. Honda M-NV – 1279 единиц. BYD Song Plus – 1007 единиц. Nissan Ariya – 766 единиц. ZEEKR 001 – 703 единицы.

ТОП-5 подержанных электромобилей, впервые зарегистрированных в Украине в 2024 году:

Nissan Leaf – 5511 единиц. Tesla Model 3 – 4639 единиц. Tesla Model Y – 4225 единиц. Volkswagen e-Golf – 2479 единиц. Hyundai Kona Electric – 2337 единиц.

Популярность электромобилей в Украине продолжает расти, в частности, за счет увеличения доступности подержанных моделей, а также расширения предложений новых авто на рынке.

Добавим, самыми популярными в 2024 году на украинском рынке новых легковых автомобилей оставались модели с бензиновыми двигателями, охватившие более 65% продаж. Напомним, в прошлом году украинцы чаще всего покупали компактный кроссовер Renault Duster. По подсчетам "Укравтопрома", владельцами этой модели стали 6826 граждан.