Названы самые популярные подержанные авто на украинском рынке в 2024 году

В 2024 году автопарк Украины пополнили более 222,1 тыс. б/у легковушек. Это на 4% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что более ¾ от всех легковых автомобилей, которые в прошлом году пополнили отечественный автопарк, были подержаны авто, ввезенные из-за границы.

Средний возраст подержанных автомобилей, которые в прошлом году перешли на украинскую регистрацию, составил 9 лет.

По данным аналитиков, наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 47%.

Дальше идут:

дизельные – 25%;

электромобили – 18%;

авто с ГБО и гибриды – по 5%.

Как сообщают в "Укравтопроме", лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

ТОП-10 самых популярных подержанных авто:

1. Volkswagen Golf – 12164 ед.;

2. Renault Megane – 9608 ед.;

3. Skoda Octavia – 8083 ед.;

4. Volkswagen Passat – 6570 ед.;

5. Volkswagen Tiguan – 5988 ед.;

6. Nissan Leaf – 5511 ед.;

7. Audi Q5 – 5316 ед.;

8. Nissan Rogue – 4950 ед.;

9. Tesla Model 3 – 4639 ед.;

10. Mazda CX5 – 3851 ед.

Напомним, в прошлом году лидером рынка новых автомобилей стал компактный кроссовер Renault Duster. По подсчетам "Укравтопрома", владельцами этой модели стали 6826 украинцев.