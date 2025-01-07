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Названы самые популярные подержанные авто на украинском рынке в 2024 году
В 2024 году автопарк Украины пополнили более 222,1 тыс. б/у легковушек. Это на 4% больше, чем годом ранее.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что более ¾ от всех легковых автомобилей, которые в прошлом году пополнили отечественный автопарк, были подержаны авто, ввезенные из-за границы.
Средний возраст подержанных автомобилей, которые в прошлом году перешли на украинскую регистрацию, составил 9 лет.
По данным аналитиков, наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 47%.
Дальше идут:
- дизельные – 25%;
- электромобили – 18%;
- авто с ГБО и гибриды – по 5%.
Как сообщают в "Укравтопроме", лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
ТОП-10 самых популярных подержанных авто:
1. Volkswagen Golf – 12164 ед.;
2. Renault Megane – 9608 ед.;
3. Skoda Octavia – 8083 ед.;
4. Volkswagen Passat – 6570 ед.;
5. Volkswagen Tiguan – 5988 ед.;
6. Nissan Leaf – 5511 ед.;
7. Audi Q5 – 5316 ед.;
8. Nissan Rogue – 4950 ед.;
9. Tesla Model 3 – 4639 ед.;
10. Mazda CX5 – 3851 ед.
Напомним, в прошлом году лидером рынка новых автомобилей стал компактный кроссовер Renault Duster. По подсчетам "Укравтопрома", владельцами этой модели стали 6826 украинцев.