Український ринок електромобілів у 2024 році зріс на 38%

Протягом 2024 року автопарк України поповнили понад 51,7 тисячі автомобілів із нульовим рівнем викидів (BEV). Це на 38% більше, ніж у 2023 році.

Про це повідомляє "Укравтопром".

У грудні 2024 року українці придбали майже 3,8 тисячі електромобілів (як нових, так і вживаних), що на 18% менше, ніж за аналогічний період попереднього року. Із цієї кількості понад 3,6 тисячі становили легкові авто (-20%), а 124 одиниці – комерційний транспорт (+59%).

За підсумками всього року зареєстровано:

50 458 легкових електромобілів (+37% порівняно з 2023 роком);

1 264 комерційні електромобілі (+64%);

2 електробуси (без змін).

Частка нової техніки в загальних реєстраціях електромобілів залишилась на рівні попереднього року – 20%.

ТОП-5 нових електромобілів 2024 року в Україні:

Volkswagen ID.4 – 1 626 одиниць. Honda M-NV – 1 279 одиниць. BYD Song Plus – 1 007 одиниць. Nissan Ariya – 766 одиниць. ZEEKR 001 – 703 одиниці.

ТОП-5 вживаних електромобілів, вперше зареєстрованих в Україні у 2024 році:

Nissan Leaf – 5 511 одиниць. Tesla Model 3 – 4 639 одиниць. Tesla Model Y – 4 225 одиниць. Volkswagen e-Golf – 2 479 одиниць. Hyundai Kona Electric – 2 337 одиниць.

Популярність електромобілів в Україні продовжує зростати, зокрема за рахунок збільшення доступності вживаних моделей, а також розширення пропозицій нових авто на ринку.

Додамо, найпопулярнішими у 2024 році на українському ринку нових легкових автомобілів залишались моделі з бензиновими двигунами, які охопили понад 65% продажів. Нагадаємо, торік українці найчастіше купували компактний кросовер Renault Duster. За підрахунками "Укравтопрому", власниками цієї моделі стали 6826 громадян.