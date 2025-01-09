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Український ринок електромобілів у 2024 році зріс на 38%
Протягом 2024 року автопарк України поповнили понад 51,7 тисячі автомобілів із нульовим рівнем викидів (BEV). Це на 38% більше, ніж у 2023 році.
Про це повідомляє "Укравтопром".
У грудні 2024 року українці придбали майже 3,8 тисячі електромобілів (як нових, так і вживаних), що на 18% менше, ніж за аналогічний період попереднього року. Із цієї кількості понад 3,6 тисячі становили легкові авто (-20%), а 124 одиниці – комерційний транспорт (+59%).
За підсумками всього року зареєстровано:
- 50 458 легкових електромобілів (+37% порівняно з 2023 роком);
- 1 264 комерційні електромобілі (+64%);
- 2 електробуси (без змін).
Частка нової техніки в загальних реєстраціях електромобілів залишилась на рівні попереднього року – 20%.
ТОП-5 нових електромобілів 2024 року в Україні:
- Volkswagen ID.4 – 1 626 одиниць.
- Honda M-NV – 1 279 одиниць.
- BYD Song Plus – 1 007 одиниць.
- Nissan Ariya – 766 одиниць.
- ZEEKR 001 – 703 одиниці.
ТОП-5 вживаних електромобілів, вперше зареєстрованих в Україні у 2024 році:
- Nissan Leaf – 5 511 одиниць.
- Tesla Model 3 – 4 639 одиниць.
- Tesla Model Y – 4 225 одиниць.
- Volkswagen e-Golf – 2 479 одиниць.
- Hyundai Kona Electric – 2 337 одиниць.
Популярність електромобілів в Україні продовжує зростати, зокрема за рахунок збільшення доступності вживаних моделей, а також розширення пропозицій нових авто на ринку.
Додамо, найпопулярнішими у 2024 році на українському ринку нових легкових автомобілів залишались моделі з бензиновими двигунами, які охопили понад 65% продажів. Нагадаємо, торік українці найчастіше купували компактний кросовер Renault Duster. За підрахунками "Укравтопрому", власниками цієї моделі стали 6826 громадян.