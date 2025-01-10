За рік автопарк України поповнили майже 24 тис. гібридів: найпопулярніші авто

У 2024 році український автопарк поповнили 23,9 тисячі гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV). Це на 39% більше, ніж у 2023 році.

Про це повідомляє Укравтопром.

Лідери ринку

Нові гібриди. Серед нових гібридних автомобілів найбільш популярним став кросовер Toyota RAV-4, який обрали 3 101 українців.

На другому місці — Toyota Camry із результатом 781 реєстрація, а третє місце посів Nissan Qashqai, продажі якого склали 777 одиниць.

Частка нових автомобілів у загальній кількості гібридів становила 57%, що трохи менше, ніж 63% у 2023 році.

Вживані гібриди. Серед імпортованих уживаних гібридів найпопулярнішим автомобілем став Ford Fusion US із 896 реєстраціями.

Друге місце зайняв Toyota Prius (609 одиниць), а третє — Toyota RAV-4 (586 одиниць).

У 2024 році значно зріс і ринок електромобілів. Автопарк поповнили понад 51,7 тисячі електромобілів, що на 38% більше, ніж у 2023 році.

Додамо, найпопулярнішими у 2024 році на українському ринку нових легкових автомобілів залишались моделі з бензиновими двигунами, які охопили понад 65% продажів. Нагадаємо, торік українці найчастіше купували компактний кросовер Renault Duster. За підрахунками "Укравтопрому", власниками цієї моделі стали 6826 громадян.