- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
За рік автопарк України поповнили майже 24 тис. гібридів: найпопулярніші авто
У 2024 році український автопарк поповнили 23,9 тисячі гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV). Це на 39% більше, ніж у 2023 році.
Про це повідомляє Укравтопром.
Лідери ринку
Нові гібриди. Серед нових гібридних автомобілів найбільш популярним став кросовер Toyota RAV-4, який обрали 3 101 українців.
На другому місці — Toyota Camry із результатом 781 реєстрація, а третє місце посів Nissan Qashqai, продажі якого склали 777 одиниць.
Частка нових автомобілів у загальній кількості гібридів становила 57%, що трохи менше, ніж 63% у 2023 році.
Вживані гібриди. Серед імпортованих уживаних гібридів найпопулярнішим автомобілем став Ford Fusion US із 896 реєстраціями.
Друге місце зайняв Toyota Prius (609 одиниць), а третє — Toyota RAV-4 (586 одиниць).
У 2024 році значно зріс і ринок електромобілів. Автопарк поповнили понад 51,7 тисячі електромобілів, що на 38% більше, ніж у 2023 році.
Додамо, найпопулярнішими у 2024 році на українському ринку нових легкових автомобілів залишались моделі з бензиновими двигунами, які охопили понад 65% продажів. Нагадаємо, торік українці найчастіше купували компактний кросовер Renault Duster. За підрахунками "Укравтопрому", власниками цієї моделі стали 6826 громадян.