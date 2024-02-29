Названы бренды авто, которые чаще всего выбирают состоятельные украинцы

В прошлом году украинский автопарк пополнили почти 3,6 тыс. роскошных авто, вошедших в список моделей, подлежащих обложению транспортным налогом в 2024 году.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Самыми популярными брендами, модели которых представлены в этом списке, были BMW, Mercedes-Benz, Lexus и Land Rover .

"Эти четыре бренда охватили 86% первоначальных продаж роскошных авто", - подчеркнули в "Укравтопроме".

А титул бестселлера среди них достался автомобилю Lexus LX 500d.

Автомобили, подпадающие под "налог на роскошь" в 2024 году

Минэкономики опубликовало список моделей авто, подпадающих под транспортный налог в 2024 году.

Всего 184 модели таких марок как: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

Напомним, сумма налога составляет 25 тыс. грн.

Уплатить его необходимо:

физическим лицам – в течение 60 дней после получения сообщения;

юридическим лицам – авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, наступающего за отчетным кварталом, отражаемыми в годовой налоговой декларации.

Под налог подпадают автомобили до 5 лет и стоимостью от 375 минимальных зарплат.

В настоящее время месячная минимальная зарплата в Украине составляет 7100 грн.

105,5 млрд грн потратили украинцы на новые автомобили в 2023 году

По итогам 2023 года в Украине было реализовано почти 61 тыс. новых легковушек на сумму – более 105,5 миллиарда гривен.

Юридические лица потратили на приобретение новых авто – более 34,3 млрд. грн., а частные лица – около 71,2 млрд. грн.

Больше денег из этой суммы было потрачено на приобретение авто марки Toyota – 16,4 млрд грн.