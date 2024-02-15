Чаще всего электромобили покупают в Киевской и Львовской областях: самые популярные модели

В январе украинский автопарк пополнили более 3,5 тыс. автомобилей на электротяге (BEV). Самым популярным электромобилем среди украинцев стал Volkswagen ID.4.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что наибольшие показатели по регистрациям электроавто продемонстрировали:

1. город Киев – 483 ед. (63% б/у);

2. Львовская область – 448 ед. (85% б/у);

3. Днепропетровская обл. – 320 ед. (67% б/у);

4. Киевская обл. – 227 ед. (66% б/у);

5. Одесская обл. – 207 ед (67% подержанные).

"В части новых авто самым популярным электромобилем на всех этих рынках кроме Одесской области остается VOLKSWAGEN ID.4. Жители Одесской обл. чаще покупали TOYOTA bZ4X", - отмечают в "Укравтопроме".

Там добавляют, что в сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто TESLA Model 3 стала самой популярной в Киеве и области и на Днепропетровщине, а NISSAN Leaf – на Львовщине и Одесской обл.

Рынок электромобилей в Украине.

В январе автопарк Украины пополнили больше 3,5 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к января прошлого года спрос на электромобили вырос в 2,8 раза.

В 2023 году украинский автопарк пополнили 37,6 тыс. авто на электротяге (BEV). Самым популярным электромобилем среди украинцев стал Volkswagen ID.4.

Почти 44% новых электромобилей, приобретенных украинцами с января по ноябрь, были белого цвета.