Где в Украине чаще всего покупают электромобили: самые популярные модели

В 2023 году украинский автопарк пополнили 37,6 тыс. автомобилей на электротяге (BEV). Самым популярным электромобилем среди украинцев стал Volkswagen ID.4.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

1. Львовская область – 5130 ед. (91% б/у);

2. город Киев – 4897 ед. (64% б/у);

3. Днепропетровская обл. – 3078 ед. (76% б/у);

4. Киевская обл. – 2700 ед. (68% б/у);

5. Винницкая обл. – 2289 ед (89% б/у).

Как отмечают в "Укравтопроме", в части новых авто самым популярным электромобилем на этих региональных рынках был Volkswagen ID.4.

Что касается сегмента ввозимых из-за границы подержанных авто, то самыми популярными были NISSAN Leaf – на Львовщине, Винницкой, Днепропетровской, а TESLA Model 3 – в Киеве и Киевской области.

Рынок электромобилей в Украине

В декабре 2023 года украинский автопарк пополнили более 4,6 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что почти втрое больше, чем годом ранее.

Почти 44% новых электромобилей, приобретенных украинцами с января по ноябрь, были белого цвета.