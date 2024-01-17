Какие гибридные авто покупали украинцы в прошлом году

В 2023 году автопарк Украины пополнили более 17,2 тыс. гибридных легковых автомобилей. Это на 55% больше, чем годом ранее и всего на 8% меньше по сравнению с довоенным 2021 годом.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что доля новых автомобилей из этого количества составляла 63%.

"На рынке новых легковушек "гибриды" охватили почти 18% продаж", - отмечают в "Укравтопроме".

Самые популярные гибриды на украинском рынке

Лидером рынка новых гибридов стал TOYOTA RAV-4 (1822 шт.)

Второй по популярности – NISSAN Qashqai (1041 шт.)

Третий результат у гибридного MERCEDES-BENZ GLE (790 шт.)

В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (688 шт.)

Также в лидерской тройке Toyota Prius (514 шт.) и CHEVROLET Volt (468 шт.).

Отметим, за одиннадцать месяцев текущего года автомобильный парк Украины пополнили 246 тыс. легковых автомобилей, что на 39% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это самый маленький показатель за последние пять лет. Средний возраст автомобилей, в этом году впервые получивших украинскую регистрацию, составляет 8,2 года.

По итогам 2023 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.