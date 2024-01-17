- Категория
- Авто
- Дата публикации
-
Какие гибридные авто покупали украинцы в прошлом году
В 2023 году автопарк Украины пополнили более 17,2 тыс. гибридных легковых автомобилей. Это на 55% больше, чем годом ранее и всего на 8% меньше по сравнению с довоенным 2021 годом.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что доля новых автомобилей из этого количества составляла 63%.
"На рынке новых легковушек "гибриды" охватили почти 18% продаж", - отмечают в "Укравтопроме".Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Самые популярные гибриды на украинском рынке
Лидером рынка новых гибридов стал TOYOTA RAV-4 (1822 шт.)
Второй по популярности – NISSAN Qashqai (1041 шт.)
Третий результат у гибридного MERCEDES-BENZ GLE (790 шт.)
В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (688 шт.)
Также в лидерской тройке Toyota Prius (514 шт.) и CHEVROLET Volt (468 шт.).
Отметим, за одиннадцать месяцев текущего года автомобильный парк Украины пополнили 246 тыс. легковых автомобилей, что на 39% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это самый маленький показатель за последние пять лет. Средний возраст автомобилей, в этом году впервые получивших украинскую регистрацию, составляет 8,2 года.
По итогам 2023 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.