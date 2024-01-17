Які гібридні авто купували українці минулого року

У 2023 році автопарк України поповнили понад 17,2 тис. гібридних легкових авто. Це на 55% більше, ніж роком раніше та всього на 8% менше у порівнянні з довоєнним 2021роком.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що частка нових авто з цієї кількості становила 63%.

"На ринку нових легковиків «гібриди» охопили майже 18% продажів", - зауважують в "Укравтопромі".

Найпопулярніші гібриди на українському ринку

Лідером ринку нових гібридів став TOYOTA RAV-4 (1822 шт.)

Другий за популярністю - NISSAN Qashqai (1041 шт.)

Третій результат у гібридного MERCEDES-BENZ GLE (790 шт.)

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у FORD Fusion US (688 шт.)

Також у лідерській трійці TOYOTA Prius (514 шт.) та CHEVROLET Volt (468 шт.).

Зауважимо, за одинадцять місяців поточного року автомобільний парк України поповнили 246 тис. легкових авто, що на 39% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Це найменший показник за останні п’ять років. Середній вік автомобілів, які в цьому році вперше отримали українську реєстрацію, становить 8,2 року.

За підсумками 2023 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.