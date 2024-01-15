Какие авто покупают украинцы в зависимости от региона

По итогам 2023 г. крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Рынок новых авто

Отмечается, что за год киевляне приобрели 20865 новых легковых авто.

Также жители Днепропетровщины купили 4987 новых автомобилей.

Кроме того, в течение 2023 года в Киевской области было зарегистрировано 4875 ед., в Одесской обл. – 3320 ед., а на Львовщине – 3130 ед.

По данным "Укравтопрома", на рынках Киева, Днепропетровской обл. и Одесской области бестселлером года стал компактный кроссовер RENAULT Duster.

В Киевской области титул лидера получил электромобиль VOLKSWAGEN ID.4.

Во Львовской обл. наибольшим спросом пользовался кроссовер TOYOTA RAV-4.

Рынок подержанных легковых автомобилей

Как отмечают в "Укравтопроме", самые большие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек в прошлом году продемонстрировали:

Львовская обл. – 25370 ед.;

г.Киев – 16019 ед;

Винницкая обл. – 15473 ед.;

Днепропетровская обл. – 12560 ед.;

Киевская обл. – 12161 ед.

"На этих рынках, кроме Днепропетровской обл., самым популярным подержанным автомобилем из-за рубежа был VOLKSWAGEN Golf. А на Днепропетровщине первенство отдали RENAULT Megane", - подчеркнули в Укравтопроме.

Отметим, за одиннадцать месяцев текущего года автомобильный парк Украины пополнили 246 тыс. легковых автомобилей, что на 39% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это самый маленький показатель за последние пять лет. Средний возраст автомобилей, в этом году впервые получивших украинскую регистрацию, составляет 8,2 года.