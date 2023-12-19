Электромобили какого цвета самые популярные среди украинцев

С начала года украинский парк электромобилей пополнил 33 тыс. авто. Из них 6,6 тыс. новых машин и 26,4 импортируемых авто с пробегом.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Самые популярные цвета новых авто

Самым популярным цветом нового электромобиля за этот период был белый.

"Почти 44% новых электромобилей, приобретенных с января по ноябрь украинцами, были белого цвета", - подчеркивают в "Укравтопром".

Там добавляют, что вторым по популярности стал серый цвет – 29%.

На третьем месте синий – авто данного цвета приобрели 15% украинцев.

Также в пятерку любимых цветов вошли черный (7%) и зеленый (2%).

"Если бесспорным лидером среди новых электромобилей окрашенных в белый, серый и синий цвета стал VOLKSWAGEN ID.4, то первенство среди черных и зеленых у MERCEDES-BENZ EQS SUV и Honda M-NV соответственно", - отмечают в "Укравтопроме".

Палитра цветов подержанных авто

В части подержанных электромобилей, которые в этом году перешли на украинскую регистрацию, наибольшим спросом пользовались такие цвета:

белый (32%);

серый (29%);

черный (19%);

синий (12%);

красный (5%).

В этих расцветках наиболее многочисленным автомобилем оказался NISSAN Leaf.

Рынок электромобилей в Украине

Заметим, в ноябре 2023 года украинский автопарк пополнили 4,3 тысячи авто на электротяге (BEV). По сравнению с ноябрем прошлого года спрос на электромобили вырос почти в три раза.

Как отмечают в "Укравтопроме", в части новых авто самым популярным электромобилем остается VOLKSWAGEN ID.4

Наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали Львовская область и город Киев.