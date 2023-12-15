Самые популярные электромобили из Китая в ноябре: топ-5 моделей

В ноябре украинцы приобрели 1,1 тыс. китайских электромобилей. Это четверть из всех электромобилей, впервые зарегистрированных в Украине в течение прошлого месяца.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отметим, что 65% этих автомобилей были новыми, тогда как остальные – подержанными.

Среди наиболее популярных новых моделей:

VOLKSWAGEN ID.4 – 296 единиц;

TOYOTA BZ4X – 64 единицы;

BYD Song – 55 единиц;

HONDA eNS1 – 50 единиц;

VOLKSWAGEN ID.6 – 48 единиц.

Добавим, что по сравнению с прошлым месяцем,пятерка авто немного изменилась. VOLKSWAGEN и TOYOTA залятся безусловными лидерами, а вот на смену MG HS, замыкавшей в октябре пятерку лидеров, пришел BYD.

В разделе подержанных автомобилей лидируют:

VOLKSWAGEN ID.4 – 155 единиц;

TOYOTA BZ4X – 33 единицы;

VOLKSWAGEN ID.6 – 24 единицы;

BYD Song – 24 единицы;

HONDA eNS1 – 19 единиц.

Отметим, что популярность электромобилей из Китая в Украине объясняется их доступностью и техническими характеристиками. Эти автомобили часто предлагают лучше цены, чем их европейские аналоги, а также имеют широкий спектр функций и характеристик.

Добавим, что в ноябре этого года украинский автопарк пополнился рекордным количеством электромобилей – 4316 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с ноябрем прошлого года спрос на электромобили вырос почти в три раза.