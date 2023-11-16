Самые популярные китайские авто в октябре: топ-5 моделей

В октябре украинцы приобрели 1306 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Из них 878 – новые, а 428 – подержанные.

Об этом сообщили в "Автопроме".

Таким образом, автомобили китайского происхождения охватили 15% октябрьского рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" остается в пределах 2%.

Отмечается, что абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 84%.

Самыми популярными моделями новых легковушек китайского происхождения стали:

VOLKSWAGEN ID.4 - 365 ед;

TOYOTA BZ4X – 65 ед.;

HONDA E – 63 ед.;

VOLKSWAGEN ID.6 - 44 ед;

MG HS – 29 ед.

Самые популярные подержанные авто

Самыми популярными моделями подержанных легковушек из Китая были:

VOLKSWAGEN ID.4 - 159 ед;

HONDA E – 39 ед.;

VOLKSWAGEN ID.6 - 37 ед;

TOYOTA BZ4X - 35 ед;

GEELY Emgrand 7 - 19 ед.

В целом с января по сентябрь украинцы приобрели почти 8,2 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Среди новых легковушек китайского производства бесспорным лидером стал Volkswagen ID.4.

Заметим, что спрос на электромобили среди украинцев также продолжает расти. В октябре украинский автопарк пополнили 4493 автомобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV). Среди новых электромобилей самым популярным был VOLKSWAGEN ID.4, а среди подержанных – NISSAN Leaf.

Напомним, в сентябре украинский автопарк пополнили 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 3,9 тыс. легковушек было реализовано частным клиентам, а 1,8 тыс. машин приобрели юрлица.