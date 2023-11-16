Найпопулярніші китайські авто у жовтні: топ-5 моделей

У жовтні українці придбали 1306 легкових автомобілів, ввезених з Китаю. З них 878 – нові, а 428 – вживані.

Про це повідомили в "Автопромі".

Таким чином, автомобілі китайського походження охопили 15% жовтневого ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" залишається у межах 2%.

Зазначається, що абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 84%.

Найпопулярнішими моделями нових легковиків китайського походження стали:

VOLKSWAGEN ID.4 - 365 од.;

TOYOTA BZ4X – 65 од.;

HONDA E - 63 од.;

VOLKSWAGEN ID.6 - 44 од.;

MG HS – 29 од.

Найпопулярніші вживані авто

Найпопулярнішими моделями вживаних легковиків з Китаю були:

VOLKSWAGEN ID.4 - 159 од.;

HONDA E - 39 од.;

VOLKSWAGEN ID.6 - 37 од.;

TOYOTA BZ4X - 35 од.;

GEELY Emgrand 7 - 19 од.

Загалом, з січня по вересень українці придбали майже 8,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Серед нових легковиків китайського виробництва безперечним лідером став VOLKSWAGEN ID.4.

Зауважимо, попит на електромобілі серед українців також продовжує зростати. У жовтні український автопарк поповнили 4493 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Серед нових електромобілів найпопулярнішим був VOLKSWAGEN ID.4, а серед вживаних - NISSAN Leaf.

Нагадаємо, у вересні український автопарк поповнили 5,7 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 3,9 тис. легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 1,8 тис. машин придбали юрособи.