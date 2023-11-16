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Найпопулярніші китайські авто у жовтні: топ-5 моделей
У жовтні українці придбали 1306 легкових автомобілів, ввезених з Китаю. З них 878 – нові, а 428 – вживані.
Про це повідомили в "Автопромі".
Таким чином, автомобілі китайського походження охопили 15% жовтневого ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" залишається у межах 2%.
Зазначається, що абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 84%.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Найпопулярнішими моделями нових легковиків китайського походження стали:
- VOLKSWAGEN ID.4 - 365 од.;
- TOYOTA BZ4X – 65 од.;
- HONDA E - 63 од.;
- VOLKSWAGEN ID.6 - 44 од.;
- MG HS – 29 од.
Найпопулярніші вживані авто
Найпопулярнішими моделями вживаних легковиків з Китаю були:
- VOLKSWAGEN ID.4 - 159 од.;
- HONDA E - 39 од.;
- VOLKSWAGEN ID.6 - 37 од.;
- TOYOTA BZ4X - 35 од.;
- GEELY Emgrand 7 - 19 од.
Загалом, з січня по вересень українці придбали майже 8,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Серед нових легковиків китайського виробництва безперечним лідером став VOLKSWAGEN ID.4.
Зауважимо, попит на електромобілі серед українців також продовжує зростати. У жовтні український автопарк поповнили 4493 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Серед нових електромобілів найпопулярнішим був VOLKSWAGEN ID.4, а серед вживаних - NISSAN Leaf.
Нагадаємо, у вересні український автопарк поповнили 5,7 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 3,9 тис. легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 1,8 тис. машин придбали юрособи.