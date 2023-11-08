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Попит на електромобілі серед українців продовжує зростати: ТОП-5 моделей жовтня
У жовтні український автопарк поповнили 4493 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Серед нових електромобілів найпопулярнішим був VOLKSWAGEN ID.4, а серед вживаних - NISSAN Leaf.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що відносно торішнього жовтня попит на електромобілі в Україні зріс у 2,8 раза.
За даними "Укравтопрому", у порівнянні з вереснем 2023 року ринок збільшився на 4,5%.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів склали легкові авто - 4417 шт. (нових – 851 шт., уживаних – 3566 шт.)", - підкреслили в "Укравтопромі".
Там додали, що з З 76 комерційних електромобілів новими були лише 10 авто.
ТОП-5 нових електромобілів на ринку у жовтні
1. VOLKSWAGEN ID.4 - 366 од.;
2. TOYOTA BZ4X - 65 од.;
3. HONDA E - 63 од.;
4. VOLKSWAGEN ID.6 - 44 од.;
5. AUDI Q4 e-tron - 24 од.;
ТОП-5 жовтня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів
1. NISSAN Leaf - 573 од.;
2. TESLA Model 3 - 442 од.;
3. VOLKSWAGEN e-Golf - 405 од.;
4. TESLA Model Y - 255 од.;
5. RENAULT Zoe - 201 од.
"Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 28,7 тис. електромобілів, що у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.До того ж, в реєстраціях BEV збільшилась частка нових машин - з 16 до 20 відсотків", - зауважили в "Укравтопромі".
Нагадаємо, у жовтні український автопарк поповнили понад 5,7 тисяч нових легкових авто, що на 83% більше, ніж торік. Найбільшим попитом серед українців користувались автомобілі марки TOYOTA.
Також український автопарк у жовтні поповнили 21,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 41% більше, ніж у жовтні 2022 року. Лідером серед вживаних авто вкотре став Volkswagen Golf.