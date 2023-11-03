АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Топ-10 аптек Києва Топ-10 аптек Києва
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Авто
Дата публікації

Найпопулярнішими на українському ринку залишаються авто з бензиновими двигунами

Toyota RAV 4
Toyota RAV 4. Фото: autoportal.ua

Автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння продовжують домінувати на українському ринку нових авто, але їх частка у жовтні помітно зменшилась.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що у вересні авто з традиційними двигунами внутрішнього згоряння охоплювали 68% продажів нових легковиків, а у жовтні цей показник зменшився до 65%.

"Найпопулярнішими на вітчизняному ринку залишаються авто з бензиновими двигунами. У минулому місяці вони охопили 45% продажів нових авто", - зауважили в "Укравтопромі".

Там додали, що у порівнянні з вересневим результатом ця частка зменшилась на 1 відсотковий пункт (в.п.).

Також зменшилась ринкова частка дизельних авто з 22% до 20%.

Водночас на 2 в.п. збільшився сегмент гібридів – до 19%.

Натомість електромобілі охопили 15% ринку нових авто, що на 1 в.п. більше, ніж у вересні.

Частка авто з ГБО залишилась на колишньому рівні - 1%.

 Структура ринку нових авто у жовтні

  • автомобілі з бензиновими двигунами - 45% реєстрацій; 
  • дизельні авто – 20%; 
  • гібриди – 19%; 
  • електромобілі – 15%; 
  • автомобілі з ГБО – 1%.
Фото 2 — Найпопулярнішими на українському ринку залишаються авто з бензиновими двигунами

Лідерські позиції за сегментами посіли:

  • Бензинові авто – TOYOTA RAV-4;
  •  Дизельні – RENAULT Duster; 
  • Гібридні – NISSAN Qashqai; 
  • Електро – VOLKSWAGEN ID.4; 
  • Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.

Нагадаємо, у жовтні український автопарк поповнили понад 5,7 тисяч нових легкових авто, що на 83% більше, ніж торік. Найбільшим попитом серед українців користувались автомобілі марки TOYOTA.

Автор:
Світлана Манько