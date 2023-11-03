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Найпопулярнішими на українському ринку залишаються авто з бензиновими двигунами
Автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння продовжують домінувати на українському ринку нових авто, але їх частка у жовтні помітно зменшилась.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що у вересні авто з традиційними двигунами внутрішнього згоряння охоплювали 68% продажів нових легковиків, а у жовтні цей показник зменшився до 65%.
"Найпопулярнішими на вітчизняному ринку залишаються авто з бензиновими двигунами. У минулому місяці вони охопили 45% продажів нових авто", - зауважили в "Укравтопромі".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Там додали, що у порівнянні з вересневим результатом ця частка зменшилась на 1 відсотковий пункт (в.п.).
Також зменшилась ринкова частка дизельних авто з 22% до 20%.
Водночас на 2 в.п. збільшився сегмент гібридів – до 19%.
Натомість електромобілі охопили 15% ринку нових авто, що на 1 в.п. більше, ніж у вересні.
Частка авто з ГБО залишилась на колишньому рівні - 1%.
Структура ринку нових авто у жовтні
- автомобілі з бензиновими двигунами - 45% реєстрацій;
- дизельні авто – 20%;
- гібриди – 19%;
- електромобілі – 15%;
- автомобілі з ГБО – 1%.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
- Бензинові авто – TOYOTA RAV-4;
- Дизельні – RENAULT Duster;
- Гібридні – NISSAN Qashqai;
- Електро – VOLKSWAGEN ID.4;
- Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.
Нагадаємо, у жовтні український автопарк поповнили понад 5,7 тисяч нових легкових авто, що на 83% більше, ніж торік. Найбільшим попитом серед українців користувались автомобілі марки TOYOTA.