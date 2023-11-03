Найпопулярнішими на українському ринку залишаються авто з бензиновими двигунами

Автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння продовжують домінувати на українському ринку нових авто, але їх частка у жовтні помітно зменшилась.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що у вересні авто з традиційними двигунами внутрішнього згоряння охоплювали 68% продажів нових легковиків, а у жовтні цей показник зменшився до 65%.

"Найпопулярнішими на вітчизняному ринку залишаються авто з бензиновими двигунами. У минулому місяці вони охопили 45% продажів нових авто", - зауважили в "Укравтопромі".

Там додали, що у порівнянні з вересневим результатом ця частка зменшилась на 1 відсотковий пункт (в.п.).

Також зменшилась ринкова частка дизельних авто з 22% до 20%.

Водночас на 2 в.п. збільшився сегмент гібридів – до 19%.

Натомість електромобілі охопили 15% ринку нових авто, що на 1 в.п. більше, ніж у вересні.

Частка авто з ГБО залишилась на колишньому рівні - 1%.

Структура ринку нових авто у жовтні

автомобілі з бензиновими двигунами - 45% реєстрацій;

дизельні авто – 20%;

гібриди – 19%;

електромобілі – 15%;

автомобілі з ГБО – 1%.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто – TOYOTA RAV-4;

Дизельні – RENAULT Duster;

Гібридні – NISSAN Qashqai;

Електро – VOLKSWAGEN ID.4;

Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.

Нагадаємо, у жовтні український автопарк поповнили понад 5,7 тисяч нових легкових авто, що на 83% більше, ніж торік. Найбільшим попитом серед українців користувались автомобілі марки TOYOTA.