Самыми популярными на украинском рынке остаются автомобили с бензиновыми двигателями

Автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания продолжают доминировать на украинском рынке новых авто, но их доля в октябре заметно снизилась.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что в сентябре авто с традиционными двигателями внутреннего сгорания охватывали 68% продаж новых легковых автомобилей, а в октябре этот показатель снизился до 65%.

"Самыми популярными на отечественном рынке остаются авто с бензиновыми двигателями. В прошлом месяце они охватили 45% продаж новых авто", - отметили в "Укравтопроме".

Там добавили, что по сравнению с сентябрьским результатом эта доля уменьшилась на 1 процентный пункт (п.п.).

Также уменьшилась рыночная доля дизельных автомобилей с 22% до 20%.

В то же время на 2 п.п. увеличился сегмент гибридов – до 19%.

Электромобили охватили 15% рынка новых авто, что на 1 п.п. больше, чем в сентябре.

Доля авто с ГБО осталась на прежнем уровне – 1%.

Структура рынка новых автомобилей в октябре

автомобили с бензиновыми двигателями – 45% регистраций;

дизельные авто – 20%;

гибриды – 19%;

электромобили – 15%;

автомобили с ГБО – 1%.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

Бензиновые автомобили – TOYOTA RAV-4;

Дизельные – RENAULT Duster;

Гибридные – NISSAN Qashqai;

Электро – VOLKSWAGEN ID.4;

Автомобили с ГБО – HYUNDAI Tucson.

Напомним, в октябре украинский автопарк пополнили более 5,7 тысячи новых легковых авто, что на 83% больше, чем в прошлом. Наибольшим спросом у украинцев пользовались автомобили марки TOYOTA.