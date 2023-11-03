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Авто
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Самыми популярными на украинском рынке остаются автомобили с бензиновыми двигателями

Toyota RAV 4. Фото: autoportal.ua
Toyota RAV 4. Фото: autoportal.ua

Автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания продолжают доминировать на украинском рынке новых авто, но их доля в октябре заметно снизилась.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что в сентябре авто с традиционными двигателями внутреннего сгорания охватывали 68% продаж новых легковых автомобилей, а в октябре этот показатель снизился до 65%.

"Самыми популярными на отечественном рынке остаются авто с бензиновыми двигателями. В прошлом месяце они охватили 45% продаж новых авто", - отметили в "Укравтопроме".

Там добавили, что по сравнению с сентябрьским результатом эта доля уменьшилась на 1 процентный пункт (п.п.).

Также уменьшилась рыночная доля дизельных автомобилей с 22% до 20%.

В то же время на 2 п.п. увеличился сегмент гибридов – до 19%.

Электромобили охватили 15% рынка новых авто, что на 1 п.п. больше, чем в сентябре.

Доля авто с ГБО осталась на прежнем уровне – 1%.

Структура рынка новых автомобилей в октябре

  • автомобили с бензиновыми двигателями – 45% регистраций;
  • дизельные авто – 20%;
  • гибриды – 19%;
  • электромобили – 15%;
  • автомобили с ГБО – 1%.
Фото 2 — Самыми популярными на украинском рынке остаются автомобили с бензиновыми двигателями

Лидерские позиции по сегментам заняли:

  • Бензиновые автомобили – TOYOTA RAV-4;
  • Дизельные – RENAULT Duster;
  • Гибридные – NISSAN Qashqai;
  • Электро – VOLKSWAGEN ID.4;
  • Автомобили с ГБО – HYUNDAI Tucson.

Напомним, в октябре украинский автопарк пополнили более 5,7 тысячи новых легковых авто, что на 83% больше, чем в прошлом. Наибольшим спросом у украинцев пользовались автомобили марки TOYOTA.

Автор:
Светлана Манько