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Самыми популярными на украинском рынке остаются автомобили с бензиновыми двигателями
Автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания продолжают доминировать на украинском рынке новых авто, но их доля в октябре заметно снизилась.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что в сентябре авто с традиционными двигателями внутреннего сгорания охватывали 68% продаж новых легковых автомобилей, а в октябре этот показатель снизился до 65%.
"Самыми популярными на отечественном рынке остаются авто с бензиновыми двигателями. В прошлом месяце они охватили 45% продаж новых авто", - отметили в "Укравтопроме".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Там добавили, что по сравнению с сентябрьским результатом эта доля уменьшилась на 1 процентный пункт (п.п.).
Также уменьшилась рыночная доля дизельных автомобилей с 22% до 20%.
В то же время на 2 п.п. увеличился сегмент гибридов – до 19%.
Электромобили охватили 15% рынка новых авто, что на 1 п.п. больше, чем в сентябре.
Доля авто с ГБО осталась на прежнем уровне – 1%.
Структура рынка новых автомобилей в октябре
- автомобили с бензиновыми двигателями – 45% регистраций;
- дизельные авто – 20%;
- гибриды – 19%;
- электромобили – 15%;
- автомобили с ГБО – 1%.
Лидерские позиции по сегментам заняли:
- Бензиновые автомобили – TOYOTA RAV-4;
- Дизельные – RENAULT Duster;
- Гибридные – NISSAN Qashqai;
- Электро – VOLKSWAGEN ID.4;
- Автомобили с ГБО – HYUNDAI Tucson.
Напомним, в октябре украинский автопарк пополнили более 5,7 тысячи новых легковых авто, что на 83% больше, чем в прошлом. Наибольшим спросом у украинцев пользовались автомобили марки TOYOTA.