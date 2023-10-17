Названы самые популярные цвета авто среди украинцев

По итогам 9 месяцев 2023 года самым популярным цветом нового авто в Украине стал белый.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Самые популярные цвета новых авто

Отмечается, что треть новых легковых автомобилей, которые с начала года реализованы в Украине, были белого цвета.

Лидерство в команде белых принадлежит компактному кроссоверу RENAULT Duster .

Серый оказался вторым по популярности – 30% из поставленных на учет в этом году новых авто этого цвета.

Наиболее многочисленным из них оказался RENAULT Duster.

Третий результат у черного цвета, в который выкрашено почти 18% новых авто.

В этой расцветке чаще других регистрировались автомобили модели TOYOTA Land Cruiser Prado.

На автомобиле в синем цвете свой выбор остановили 8% автомобилистов.

Здесь первенство у электромобиля Volkswagen ID.4.

Замыкает пятерку самых популярных цветов на украинском рынке новых авто красный (3%).

Лидер среди красных – MAZDA CX5.

Палитра цветов подержанных авто

В палитре цветов подержанных авто, которые в этом году перешли на украинские номера, доминировал серый.

В такой цвет выкрашено 37% завезенных из-за границы машин. Лидер в этом цвете – VOLKSWAGEN Golf.

Четверть ввезенных авто с пробегом – черного цвета и это второй результат.

Здесь наибольшее количество регистраций снова у VOLKSWAGEN Golf.

На третьем месте – белый. В этом цвете 16% подержанных авто, ввезенных из-за границы.

Самым популярным из них стал RENAULT Megane.

Синий цвет на четвертом месте – 12% регистраций.

Лидерская позиция в VOLKSWAGEN Golf.

На пятом – красный цвет (4%). Первенство в этой категории у RENAULT Megane.

Напомним, в течение сентября украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. Первенство на рынке новых авто продолжает удерживать TOYOTA .