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Названы самые популярные цвета авто среди украинцев
По итогам 9 месяцев 2023 года самым популярным цветом нового авто в Украине стал белый.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Самые популярные цвета новых авто
Отмечается, что треть новых легковых автомобилей, которые с начала года реализованы в Украине, были белого цвета.
Лидерство в команде белых принадлежит компактному кроссоверу RENAULT Duster .Подписывайтесь на наш Telegram канал
Серый оказался вторым по популярности – 30% из поставленных на учет в этом году новых авто этого цвета.
Наиболее многочисленным из них оказался RENAULT Duster.
Третий результат у черного цвета, в который выкрашено почти 18% новых авто.
В этой расцветке чаще других регистрировались автомобили модели TOYOTA Land Cruiser Prado.
На автомобиле в синем цвете свой выбор остановили 8% автомобилистов.
Здесь первенство у электромобиля Volkswagen ID.4.
Замыкает пятерку самых популярных цветов на украинском рынке новых авто красный (3%).
Лидер среди красных – MAZDA CX5.
Палитра цветов подержанных авто
В палитре цветов подержанных авто, которые в этом году перешли на украинские номера, доминировал серый.
В такой цвет выкрашено 37% завезенных из-за границы машин. Лидер в этом цвете – VOLKSWAGEN Golf.
Четверть ввезенных авто с пробегом – черного цвета и это второй результат.
Здесь наибольшее количество регистраций снова у VOLKSWAGEN Golf.
На третьем месте – белый. В этом цвете 16% подержанных авто, ввезенных из-за границы.
Самым популярным из них стал RENAULT Megane.
Синий цвет на четвертом месте – 12% регистраций.
Лидерская позиция в VOLKSWAGEN Golf.
На пятом – красный цвет (4%). Первенство в этой категории у RENAULT Megane.
Напомним, в течение сентября украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. Первенство на рынке новых авто продолжает удерживать TOYOTA .