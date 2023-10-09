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Категория
Авто
Дата публикации

Спрос стабильный: какие импортируемые б/у авто выбирают украинцы

Автомобили, парковка
Автомобили. Фото: Didgeman / Pixabay

Украинский автопарк в сентябре пополнили более 21 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по отношению к августу показатель не изменился, а вот по сравнению с сентябрем 2022 года регистрации таких авто увеличились на 34%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 44% (-1 процентный пункт по отношению к августу).

Дальше идут:

  • дизельные автомобили – 31% (-1 п.п. по сравнению с августом);
  • электромобили – 16% (+1 п.п.);
  • авто с газобаллонным оборудованием – 5%;
  • гибриды – 4% (+1 п.п.).

В топ-10 самых популярных моделей среди подержанных импортируемых авто вошли:

  • Volkswagen Golf – 1575 ед.;
  • Renault Megane – 1299 ед.;
  • Skoda Octavia – 923 ед.;
  • Volkswagen Passat – 755 ед.;
  • Nissan Leaf – 590 ед.;
  • Audi A4 – 414 ед.;
  • Volkswagen Touran – 406 ед.;
  • Tesla Model 3 – 405 ед.;
  • Volkswagen Tiguan – 401 ед;
  • Nissan Qashqai – 398 ед.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в сентябре на украинские номера, составляет почти 10 лет.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 148 тыс. б/у легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это в 3,4 раза больше реализации новых авто за тот же период.

Ситуация на рынке новых автомобилей

Что касается покупки новых автомобилей, то в течение сентября этот показатель в Украине составил 5,7 тыс. единиц, сообщал "Укравтопром".

По отношению к сентябрю 2022 года спрос на новые легковушки вырос на 67%, а по сравнению с августом текущего года рынок несколько остыл (-2%).

Десятка самых популярных моделей на рынке новых авто выглядела следующим образом:

  • Renault Duster – 407 ед.;
  • Volkswagen ID.4 – 350 ед.;
  • Toyota RAV-4 – 326 ед.;
  • Mazda CX5 – 161 ед.;
  • Hyundai Tucson – 150 ед.;
  • BMW X5 – 147 ед.;
  • Toyota Land Cruiser Prado – 147 ед.;
  • Skoda Octavia – 140 ед.;
  • Suzuki Vitara – 124 ед.;
  • Toyota Camry – 113 ед.
Автор:
Артем Ющенко