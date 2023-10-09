Спрос стабильный: какие импортируемые б/у авто выбирают украинцы

Украинский автопарк в сентябре пополнили более 21 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по отношению к августу показатель не изменился, а вот по сравнению с сентябрем 2022 года регистрации таких авто увеличились на 34%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 44% (-1 процентный пункт по отношению к августу).

Дальше идут:

дизельные автомобили – 31% (-1 п.п. по сравнению с августом);

электромобили – 16% (+1 п.п.);

авто с газобаллонным оборудованием – 5%;

гибриды – 4% (+1 п.п.).

В топ-10 самых популярных моделей среди подержанных импортируемых авто вошли:

Volkswagen Golf – 1575 ед.;

Renault Megane – 1299 ед.;

Skoda Octavia – 923 ед.;

Volkswagen Passat – 755 ед.;

Nissan Leaf – 590 ед.;

Audi A4 – 414 ед.;

Volkswagen Touran – 406 ед.;

Tesla Model 3 – 405 ед.;

Volkswagen Tiguan – 401 ед;

Nissan Qashqai – 398 ед.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в сентябре на украинские номера, составляет почти 10 лет.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 148 тыс. б/у легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это в 3,4 раза больше реализации новых авто за тот же период.

Ситуация на рынке новых автомобилей

Что касается покупки новых автомобилей, то в течение сентября этот показатель в Украине составил 5,7 тыс. единиц, сообщал "Укравтопром".

По отношению к сентябрю 2022 года спрос на новые легковушки вырос на 67%, а по сравнению с августом текущего года рынок несколько остыл (-2%).

Десятка самых популярных моделей на рынке новых авто выглядела следующим образом: