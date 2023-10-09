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Спрос стабильный: какие импортируемые б/у авто выбирают украинцы
Украинский автопарк в сентябре пополнили более 21 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что по отношению к августу показатель не изменился, а вот по сравнению с сентябрем 2022 года регистрации таких авто увеличились на 34%.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 44% (-1 процентный пункт по отношению к августу).
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- дизельные автомобили – 31% (-1 п.п. по сравнению с августом);
- электромобили – 16% (+1 п.п.);
- авто с газобаллонным оборудованием – 5%;
- гибриды – 4% (+1 п.п.).
В топ-10 самых популярных моделей среди подержанных импортируемых авто вошли:
- Volkswagen Golf – 1575 ед.;
- Renault Megane – 1299 ед.;
- Skoda Octavia – 923 ед.;
- Volkswagen Passat – 755 ед.;
- Nissan Leaf – 590 ед.;
- Audi A4 – 414 ед.;
- Volkswagen Touran – 406 ед.;
- Tesla Model 3 – 405 ед.;
- Volkswagen Tiguan – 401 ед;
- Nissan Qashqai – 398 ед.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в сентябре на украинские номера, составляет почти 10 лет.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 148 тыс. б/у легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это в 3,4 раза больше реализации новых авто за тот же период.
Ситуация на рынке новых автомобилей
Что касается покупки новых автомобилей, то в течение сентября этот показатель в Украине составил 5,7 тыс. единиц, сообщал "Укравтопром".
По отношению к сентябрю 2022 года спрос на новые легковушки вырос на 67%, а по сравнению с августом текущего года рынок несколько остыл (-2%).
Десятка самых популярных моделей на рынке новых авто выглядела следующим образом:
- Renault Duster – 407 ед.;
- Volkswagen ID.4 – 350 ед.;
- Toyota RAV-4 – 326 ед.;
- Mazda CX5 – 161 ед.;
- Hyundai Tucson – 150 ед.;
- BMW X5 – 147 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado – 147 ед.;
- Skoda Octavia – 140 ед.;
- Suzuki Vitara – 124 ед.;
- Toyota Camry – 113 ед.