Топ-10 крупнейших экспортеров автомобилей: Китай набирает обороты, а США сдают позиции

За последние 12 лет (2000-2022) мировой рынок автомобилей хоть и не претерпел глобальных изменений, однако постепенно меняется. США потеряли часть своей доли рынка, тогда как Китай нарастил. Однако самым крупным экспортером остается Евросоюз.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной торговой организации (ВТО), передает Visual Capitalist.

Десятка крупнейших автопроизводителей мира

Десятка крупнейших экспортеров за 2022 год отгрузила на внешние рынки автомобилей на следующие суммы:

Страны ЕС продали автомобилей на сумму $699 млрд ; США - на $138 млрд ; Япония - $135 млрд ; Мексика - $129 млрд ; Китай - $121 млрд ; Южная Корея - $77 млрд; Канада - $50 млрд ; Великобритания - $41 млрд ; Таиланд - $30 млрд ; Турция - $25 млрд.

Отметим, что речь идет именно о топ-10 крупнейших экспортеров автомобилей в денежном измерении. Если перевести в проценты, то эти страны делят рынок следующим образом:

Экспортер % мирового экспорта в 2000 году % мирового экспорта в 2022 году Изменение доли рынка Евросоюз 45,4% 46,1% +0,7% США 11,7% 9,1% -2,6% Япония 15,3% 8,9% -6,4% Мексика 5,3% 8,5% +3,2% Китай 0,3% 8,0% +7,7 Южная Корея 2,6% 5,1% +2,5% Канада 10,5% 3,3% -7,2% Великобритания 4,5% 2,7% -1,8% Таиланд 0,4% 2,0% +1,6% Турция 0,3% 1,7% +1,4%

Сводные данные по экспорту позволяют понять, как меняется структура мирового рынка и прогнозировать будущее распределение.

Рейтинг крупнейших экспортеров автомобилей / Инфографика: Visual Capitalist

Марки крупнейших экспортеров автомобилей

Евросоюз

Среди стран ЕС очевидным лидером является Германия. По данным организации World's Top Exports, страна экспортировала за 2022 год автомобилей на $155,1 млрд. Именно в Германии крупнейшими производителями автомобилей являются:

Volkswagen AG (и дочерние компании Audi и Porsche);

BMW AG;

Mercedes-Benz (Daimler AG);

Adam Opel AG;

Ford-Werke GmbH.

США

Большую тройку американских автопроизводителей формируют General Motors Company, Ford Motor Company и Fiat Chrysler Automobiles . Примечательно, что штаб-квартиры всех трех компаний расположены в районе Детройта (штат Мичиган). Автопроизводители также лидируют на рынке Канады.

Кроме того, популярные электрокары Tesla также производят в США . Завод по производству электромобилей находится в городе Фримонт, Калифорния.

Япония

Автомобильная промышленность является значимой отраслью экономики Японии. В стране производят ряд автомобилей, но именно в тройку крупнейших автопроизводителей входят:

Toyota – это крупнейший автопроизводитель в Японии и один из крупнейших в мире. Компания производит широкий ассортимент автомобилей, включая легковые, коммерческие и гибридные автомобили. Honda является одним из известных японских автопроизводителей, производящий как легковые автомобили, так и мотоциклы. Они славятся своей технологией VTEC и гибридными моделями. Nissan также является крупным игроком на авторынке Японии. Они производят различные модели: от экономичных до спортивных и электрических автомобилей.

Какие марки авто производят в Китае

Китайская экономика начала активно развиваться с начала XXI века, что позволило Пекину конкурировать с США и вступить в "торговую войну". Успех имеет и китайский автопром.

Китай возглавляет тройку стран, наиболее увеличили свою долю в мировом рынке автомобилей с 2000 года, с показателем +7,7 п.п. За ним следует Мексика (+3,2 п.п.) и Южная Корея (+2,5 п.п.). Китай стал крупнейшим в мире автомобильным рынком еще в 2009 году, что ускорило рост отечественных автопроизводителей.

Тройку крупнейших китайских автопроизводителей формируют следующие компании:

Шанхай General Motors (SAIC Motor);

Dongfeng Motor;

First Automotive Works (FAW).

В Китае производят такие известные в Украине марки автомобилей, как Geely, Chery, Hafei, Jianghuai, Great Wall. Эксперты полагают, что в 2023 году Китай может возглавить рейтинг крупнейших экспортеров автомобилей. В I квартале 2023 года страна уже стала лидером по количеству поставленных авто на внешние рынки – 1,069 млн авто.

В Китае также расположены некоторые из крупнейших в мире поставщиков автомобильной продукции, в частности, Weichai (дизельные двигатели), Hasco Automotive (системы трансмиссии и кондиционирования воздуха) и CATL (аккумуляторы для электромобилей).

США теряют долю мирового рынка автомобилей

Автомобильные экспортеры, наиболее упавшие с 2000 года, - это Канада (-7,2 п.п.), Япония (-6,4 п.п.) и США (-2,6 п.п.). Однако следует учитывать, что США находятся на пороге рецессии, поэтому незначительное падение наблюдается и в других отраслях.

Кроме того, автомобильная промышленность Канады за последние годы испытала стабильный спад, хотя новые инвестиции, связанные с электромобилями, могут изменить ситуацию, считают эксперты. Дело в том, что в марте 2022 года Stellantis и LG Energy Solutions объявили о строительстве завода электромобильных аккумуляторов стоимостью $3,5 млрд в Виндзоре, Онтарио.

Автомобильная промышленность Канады в основном сосредоточена в провинции Онтарио, соседствующей с Мичиганом, штатом с крупнейшим производством автомобилей в США.