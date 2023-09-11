Легкий коммерческий транспорт – за какие модели украинцы голосуют кошельком?

Спрос на коммерческий автотранспорт (LCV) в Украине постепенно восстанавливается после шока зимы-весны 2022 года, что является косвенным маркером роста бизнеса и экономики в целом. На рынке автомобилей для коммерческих грузовых и пассажирских перевозок давно установились свои лидеры и аутсайдеры, предприниматели знают сильные стороны и “болячки” каждой модели. Delo.ua предлагает прицениться к лидерам сегмента LCV и узнать, почему потребители хотели бы приобрести одни модели, а вынуждены покупать совсем другие.

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LCV (Light Commercial Vehicle, легкий транспорт для коммерческих целей) – это малотоннажный (с полной массой до 3,5 тонн) грузовой автомобиль, предназначенный для перевозки грузов или до 20 пассажиров.

Основные критерии, с которыми должны считаться предприниматели при выборе легких коммерческих автомобилей, следующие:

небольшая стоимость;

низкий расход топлива при достаточной мощности и грузоподъемности;

автомобиль должен быть легким в эксплуатации, обслуживании и ремонте;

низкий "порог входа" по водительскому удостоверению - при равенстве других условий бизнес всегда купит транспортное средство (ТС), которым могут управлять водители с удостоверением категории "В", чем менее распространенной категории "С";

доступность запчастей и минимальное количество дней, которые машина простаивает в ремонте;

возможность использования средства передвижения для грузопассажирских перевозок – например, перевезти заказчика вместе с его грузом.

С начала года почти 40 тыс. коммерческих авто получили или сменили владельцев

Импорт б/у LCV с начала года почти втрое превышает количество ввозимых новых автомобилей. Инфографика: Delo.ua

Согласно статистике, предоставленной изданию в Институте исследований авторынка (ИИА), в январе-августе 2023 года три четверти (75,2%) реализованных LCV пришлось на перепродажи в Украине – за это время владельцев сменило 29 648 автомобилей. Также за восемь месяцев в страну ввезено 6823 подержанных и 2581 новых автомобилей, соответственно 17,3% и 6,5% рынка. За это же время в стране изготовлено 399 автомобилей класса LCV - 1% рынка.

Таким образом, общий рынок по сегменту за январь-август составляет 39 451 единицу автомобильной техники.

Звезда с тремя лучами держит рынок

Институт исследований авторынка в комментарии для издания уточняет, что на внутреннем рынке с беспрекословным отрывом лидирует продукция автомобилестроительного концерна "Даймлер", выпускающего автомобили под ТМ Mercedes-Benz. На украинском рынке с начала 2023 года продано 4454 автомобиля Mercedes Sprinter, что в 1,6 раза превосходит показатели ближайшего конкурента от Renault, продажи которых за это время составили 2754 единиц.

Грузовой фургон Mercedes Sprinter W906. Фото: Wikimedia Commons

Лидерство Mercedes на украинском вторичном рынке объясняется обилием модификаций на этой платформе - Sprinter может быть маршрутным такси на 19 сидячих мест (+7 стоячих пассажиров), междугородным микроавтобусом (до 20 сидячих мест), грузопассажирским транспортом, грузовым фургоном, бортовым грузовиком, авторефрижератором, специализированным авто (скорой помощью, автоманипулятором, краном и пр.). Кроме того, автомобиль имеет репутацию достаточно надежного и выносливого – заявленный ресурс дизельного двигателя Sprinter составляет около 320 тыс. км пробега до капитального ремонта.

Эта платформа имеет большое количество опций и по габаритам. К примеру, грузовая версия Sprinter в кузове W906 (2006-2018 модельные годы) поставляется в двух вариантах колесной базы (3660 мм или 4320 мм), в двух вариантах высоты крыши ("стандарт" 1540 мм и "высокая" 1840 мм), а также трех вариантах длины ("короткая" - 5930 мм, "стандартная" - 6970 мм, "удлиненная" - 7360 мм).

Кроме того, в Украине широко распространена практика переоборудования и дооборудования кузовов автомобилей класса LCV, когда специализированная компания переделывает импортированный в Украину грузовой автомобиль в грузопассажирский или пассажирский. Переделка ТС является фактически способом уклонения от уплаты налогов, так как с пассажирского автомобиля взимается акцизный сбор, а с грузового – нет.

Среди других моделей Mercedes на вторичном рынке Украины пользуется популярностью минивэн Mercedes-Benz Vito на 5 или 7 мест для сидения – 853 ед. (11 место), а также семейство устаревших (1977-1995) малотоннажных Mercedes-Benz T1/Т2 – 625 ед. (15 место).

Mercedes-Benz T1/Т2 до сих пор пользуется определенным спросом на вторичке, несмотря на почтенный возраст. Фото: Wikimedia Commons

Второе после Mercedes место на украинском вторичном рынке удерживает Renault Master с 2754 проданных LCV за январь-август 2023 года. В Украине на этой платформе наиболее часто встречаются фургоны или грузопассажирские ТС.

Renault Master II поколения (1998-2010). Этот LCV также выпускался как Opel Movano (в Великобритании продавался как Vauxhall Movano) и Nissan Interstar. Фото: Wikimedia Commons

Автомобиль в зависимости от исполнения имеет длину 5,05-6,85 м при колесной базе 3,18-4,33 м, высоту 2,26-2,81 м и массу 2,8-4,5 тонны .

Достаточно популярными на внутреннем рынке стали еще две модели коммерческого транспорта Renault – легковая "развозка" Renault Kangoo заняла пятое место по количеству продаж с показателем 1540 ед., а минивэн Renault Traffic - седьмое, всего их продано 973 ед.

Также в условиях войны украинцы до сих пор используют произведенную страной-агрессором РФ технику. За восемь месяцев 2023 года в Украине сменило своих владельцев 2095 бортовых грузовиков "Газель" ГАЗ 3302. В этом случае речь не идет о ввозе новых российских LCV, средний возраст проданного автомобиля составляет 17,2 года.

ГАЗ 3302. Модель производится с 1994 года и в 2000-х и 2010-х была одним из самых популярных LCV в сегменте. Фото: Wikimedia Commons

Стоит отметить, что в Украине "Газель" используют в качестве бортового или тентованного грузовика, тогда как для пассажирских перевозок его почти не покупают - они плохо подходят для перевозки людей и уступают западным моделям в комфорте для пассажиров.

Развязана Россией война против Украины и остановка любой торговли между ними не повлияла на доступность запчастей к российской технике . Произведенные в российских городах детали доступны как для заказа в интернет-магазинах, так и для покупки в магазинах запчастей.

Ниже приведены данные ИИА о ТОП-15 самых популярных автомобилей сегмента LCV:

Модель Продано за январь-август 2023 Доля на внутреннем рынке, % Средний возраст проданного авто, лет Макс. грузоподъемность (для фургона)/ количество мест для сидения средняя цена (данные сайта auto.ria.com) Mercedes-Benz Sprinter 4454 11,2 15,7 1,5-2,6 тонны/17-19 мест 17 367 $ Renault Master 2754 6,9 10,8 1,5-2,1 тонны 12 422 $ ГАЗ 3302 "Газель" 2095 5,3 17,2 до 1,5 тонны 2 858 $ Ford Transit 1867 4,7 16,4 1-1,7 тонны/18мест 8 759 $ Renault Kangoo 1540 3,9 12,9 0,65 тонны/5 мест 7 267 $ Volkswagen Transporter 1520 3,8 18,1 1-1,3 тонны/6 мест 10 969 $ Renault Traffic 973 2,5 13 1-1,3 тонны/7 мест 10 768 $ Volkswagen LT 947 2,4 20,4 1,5 тонны/9 мест 6 315 $ Volkswagen Caddy 896 2,3 14,2 0,75 тонны/7 мест 8 978 $ Volkswagen Crafter 886 2,2 10,9 1-2,3 тонны/7 мест 17 924 $ Mercedes-Benz Vito 853 2,2 16,3 1 тонна/9 мест 12 583 $ Fiat Doblo 793 2 12 0,85 тонны/7 мест 6 683 $ Opel Vivaro 712 1,8 13,5 1 тонна/9 мест 11 132 $ Fiat Ducato 681 1,7 15,7 1,2-1,5 тонны/19 мест 9 926 $ Mercedes-Benz T1/T2 625 1,7 16,2 1-2,5 тонны/16 мест 3 007 $

Volkswagen Caddy. Автор фото: Роман Слабоус

Новые LCV: французы вне конкуренции

Согласно данным ИИА, в январе-августе 2023 года в Украину ввезено 2581 новых легких коммерческих автомобилей. Примечательно, что двумя наиболее продаваемыми моделями стали "французы" Renault – небольшой компакт-фургон Renault Express и хорошо известный на рынке большой LCV Renault Master.

Модель нового LCV Продано за январь-август 2023 Доля среди новых LCV, % Доля на внутреннем рынке, % Renault Express 491 19 1,2 Renault Master 470 18,2 1,2 Peugeot Boxer 151 5,8 0,4 Volkswagen Crafter 127 4,9 0,3 Fiat Ducato 95 3,7 0,2 Peugeot Partner 88 3,4 0,2 Mercedes-Benz Sprinter 81 3,1 0,2 Ford Transit 81 3,1 0,2 Citroen Berlingo 77 3 0,2 Opel Combo 71 2,7 0,2 Volkswagen Transporter 58 2,2 0,1 Fiat Fiorino 50 1,9 0,1 Ford Transit Custom 46 1,8 0,1 Volkswagen Caddy 39 1,5 0,1 Fiat Doblo 30 1,2 0,1

Лидер класса Renault Express выпускался с 1984 по 2000 год, с 2021 года в продажу поступает второе поколение автомобиля. Он доступен в пассажирской версии с пятиместным салоном или в грузовом исполнении с багажным отсеком объемом 3,3-3,7 куб. м и грузоподъемностью 0,45 тонны. LCV с 1,5-литровым дизелем стоит $21,5-22,3 тыс. в зависимости от комплектации.

Renault Express второго поколения. Фото: Wikimedia Commons

Помимо Renault Express и Renault Master в ТОП-15 новых LCV отметились еще три "француза" – Peugeot Boxer, Peugeot Partner и Citroen Berlingo, доля этих пяти моделей составила 49% от всех ввезенных в страну ТС в этом сегменте.

Также сегмент новых автомобилей характеризует большое количество продаж компактных фургонов, среди самых популярных автомобилей на этот класс приходится 7 из 15 моделей – Renault Express, Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Opel Combo, Fiat Fiorino, Volkswagen Caddy и Fiat Doblo. Это объясняется меньшей стоимостью компактных фургонов по сравнению с малотоннажными грузовиками, из-за чего их более охотно покупают новыми.

Mercedes и Renault наращивают присутствие на рынке

Если оценивать модели, которые чаще всего импортировали в Украину в январе-августе 2023 года, можно увидеть, что наиболее часто ввозился Mercedes-Benz Sprinter (2057 ед., средний возраст - 6,1 года) и Renault Master (1851 ед., 5,2 года), которые наиболее популярны и на вторичном рынке страны. Понятно, что во время войны невозможен импорт российской техники, поэтому в списке популярных для импорта LCV отсутствует продукция ГАЗа и других заводов из страны-агрессора.

Помимо вышеуказанных автомобилей, ТОП-15 наиболее импортированных LCV выглядит следующим образом:

Модель Импортировано в январе-августе 2023 года Средний возраст ввозимого авто Volkswagen Crafter 513 6.5 Renault Traffic 404 5.2 Renault Kangoo 382 5.7 Opel Movano 275 6.0 Ford Transit 272 5.8 Volkswagen Transporter 211 5.7 Opel Vivaro 191 6.0 Mercedes-Benz Vito 172 5.3 Iveco Daily 136 5.9 Ford Transit Custom 105 5.4 Nissan NV200 93 6.4 Fiat Ducato 91 5.4 Volkswagen Caddy 70 5.8

Проанализировав данные ИИА, можно увидеть, что средний возраст ввезенных в Украину автомобилей редко превышает 6 лет. Это объясняется особенностями законодательства Украины, а именно запретом на ввоз коммерческого транспорта, не отвечающего экологическим требованиям "Евро-5".

Кроме того, согласно статье 215 Налогового кодекса Украины, чем старше транспортное средство, тем больше размер акциза . Иногда размер акциза на транспортные средства, отвечающие требованиям Евро-3 (с 1999 года по 2005 год) может достигать, а то и превышать в разы стоимость нового транспортного средства в Европе.

Если бы даже был разрешен ввоз в Украину подержанных коммерческих автомобилей стандарта "Евро-3", его стоимость бы рассчитывалась следующим образом:

Ввозная пошлина – 10-20% стоимости авто; Акциз (размер которого иногда может превышать стоимость нового транспортного средства); Налог на добавленную стоимость (НДС) – 20% стоимости автомобиля.

Из-за этого украинский бизнес в условиях войны несет большие дополнительные расходы .

"На ввоз LCV есть ограничения по экологическому стандарту на уровне "Евро 5", а на легковые - "Евро 2". Если грузовой автомобиль старше 5 лет, на него акциз увеличивается в 40 раз, и никакого смысла привозить такую машину нет. Поэтому украинский автопарк старый - ввезти б/у дорого, а денег на новые грузовики у бизнеса нет", - объясняет CEO ИИА Станислав Бучацкий .

Таким образом, украинский бизнес хотел бы завозить подержанные LCV , но с нынешними ценами на растаможку не может себе этого позволить, поэтому возраст грузовиков в стране иногда достигает 20 лет. Предприниматели продолжат многократно покупать-ремонтировать-продавать подержанные автомобили, не обновляя их парк. Старая и неэффективная с точки зрения экологичности техника, используемая в Украине (вплоть до стандарта "Евро-0"), наносит окружающей среде значительно больший вред, чем если бы в страну позволили ввозить автомобили стандарта "Евро-3" и "Евро-4".

Таким образом, украинский бизнес хотел бы покупать одни модели LCV, в то время как законодательные ограничения заставляют импортировать совсем другую по стоимости технику, считает эксперт. Это также существенно отражается на статистике продаж автомобилей.

Он также подчеркнул несправедливость действующего подхода к таможенному оформлению электромобилей - электрокары для частного использования освобождены от уплаты пошлины и НДС, и для их импорта нужно оплатить только минимальный акциз в 1 евро за 1 киловатт емкости аккумуляторной батареи. При этом LCV транспорт на электрической тяге лишен подобных льгот.