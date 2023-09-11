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Легкий коммерческий транспорт – за какие модели украинцы голосуют кошельком?
Спрос на коммерческий автотранспорт (LCV) в Украине постепенно восстанавливается после шока зимы-весны 2022 года, что является косвенным маркером роста бизнеса и экономики в целом. На рынке автомобилей для коммерческих грузовых и пассажирских перевозок давно установились свои лидеры и аутсайдеры, предприниматели знают сильные стороны и “болячки” каждой модели. Delo.ua предлагает прицениться к лидерам сегмента LCV и узнать, почему потребители хотели бы приобрести одни модели, а вынуждены покупать совсем другие.
LCV (Light Commercial Vehicle, легкий транспорт для коммерческих целей) – это малотоннажный (с полной массой до 3,5 тонн) грузовой автомобиль, предназначенный для перевозки грузов или до 20 пассажиров.
Основные критерии, с которыми должны считаться предприниматели при выборе легких коммерческих автомобилей, следующие:
- небольшая стоимость;
- низкий расход топлива при достаточной мощности и грузоподъемности;
- автомобиль должен быть легким в эксплуатации, обслуживании и ремонте;
- низкий "порог входа" по водительскому удостоверению - при равенстве других условий бизнес всегда купит транспортное средство (ТС), которым могут управлять водители с удостоверением категории "В", чем менее распространенной категории "С";
- доступность запчастей и минимальное количество дней, которые машина простаивает в ремонте;
- возможность использования средства передвижения для грузопассажирских перевозок – например, перевезти заказчика вместе с его грузом.
С начала года почти 40 тыс. коммерческих авто получили или сменили владельцев
Согласно статистике, предоставленной изданию в Институте исследований авторынка (ИИА), в январе-августе 2023 года три четверти (75,2%) реализованных LCV пришлось на перепродажи в Украине – за это время владельцев сменило 29 648 автомобилей. Также за восемь месяцев в страну ввезено 6823 подержанных и 2581 новых автомобилей, соответственно 17,3% и 6,5% рынка. За это же время в стране изготовлено 399 автомобилей класса LCV - 1% рынка.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Таким образом, общий рынок по сегменту за январь-август составляет 39 451 единицу автомобильной техники.
Звезда с тремя лучами держит рынок
Институт исследований авторынка в комментарии для издания уточняет, что на внутреннем рынке с беспрекословным отрывом лидирует продукция автомобилестроительного концерна "Даймлер", выпускающего автомобили под ТМ Mercedes-Benz. На украинском рынке с начала 2023 года продано 4454 автомобиля Mercedes Sprinter, что в 1,6 раза превосходит показатели ближайшего конкурента от Renault, продажи которых за это время составили 2754 единиц.
Лидерство Mercedes на украинском вторичном рынке объясняется обилием модификаций на этой платформе - Sprinter может быть маршрутным такси на 19 сидячих мест (+7 стоячих пассажиров), междугородным микроавтобусом (до 20 сидячих мест), грузопассажирским транспортом, грузовым фургоном, бортовым грузовиком, авторефрижератором, специализированным авто (скорой помощью, автоманипулятором, краном и пр.). Кроме того, автомобиль имеет репутацию достаточно надежного и выносливого – заявленный ресурс дизельного двигателя Sprinter составляет около 320 тыс. км пробега до капитального ремонта.
Эта платформа имеет большое количество опций и по габаритам. К примеру, грузовая версия Sprinter в кузове W906 (2006-2018 модельные годы) поставляется в двух вариантах колесной базы (3660 мм или 4320 мм), в двух вариантах высоты крыши ("стандарт" 1540 мм и "высокая" 1840 мм), а также трех вариантах длины ("короткая" - 5930 мм, "стандартная" - 6970 мм, "удлиненная" - 7360 мм).
Кроме того, в Украине широко распространена практика переоборудования и дооборудования кузовов автомобилей класса LCV, когда специализированная компания переделывает импортированный в Украину грузовой автомобиль в грузопассажирский или пассажирский. Переделка ТС является фактически способом уклонения от уплаты налогов, так как с пассажирского автомобиля взимается акцизный сбор, а с грузового – нет.
Среди других моделей Mercedes на вторичном рынке Украины пользуется популярностью минивэн Mercedes-Benz Vito на 5 или 7 мест для сидения – 853 ед. (11 место), а также семейство устаревших (1977-1995) малотоннажных Mercedes-Benz T1/Т2 – 625 ед. (15 место).
Второе после Mercedes место на украинском вторичном рынке удерживает Renault Master с 2754 проданных LCV за январь-август 2023 года. В Украине на этой платформе наиболее часто встречаются фургоны или грузопассажирские ТС.
Автомобиль в зависимости от исполнения имеет длину 5,05-6,85 м при колесной базе 3,18-4,33 м, высоту 2,26-2,81 м и массу 2,8-4,5 тонны .
Достаточно популярными на внутреннем рынке стали еще две модели коммерческого транспорта Renault – легковая "развозка" Renault Kangoo заняла пятое место по количеству продаж с показателем 1540 ед., а минивэн Renault Traffic - седьмое, всего их продано 973 ед.
Также в условиях войны украинцы до сих пор используют произведенную страной-агрессором РФ технику. За восемь месяцев 2023 года в Украине сменило своих владельцев 2095 бортовых грузовиков "Газель" ГАЗ 3302. В этом случае речь не идет о ввозе новых российских LCV, средний возраст проданного автомобиля составляет 17,2 года.
Стоит отметить, что в Украине "Газель" используют в качестве бортового или тентованного грузовика, тогда как для пассажирских перевозок его почти не покупают - они плохо подходят для перевозки людей и уступают западным моделям в комфорте для пассажиров.
Развязана Россией война против Украины и остановка любой торговли между ними не повлияла на доступность запчастей к российской технике. Произведенные в российских городах детали доступны как для заказа в интернет-магазинах, так и для покупки в магазинах запчастей.
Ниже приведены данные ИИА о ТОП-15 самых популярных автомобилей сегмента LCV:
|Модель
|Продано за январь-август 2023
|Доля на внутреннем рынке, %
|Средний возраст проданного авто, лет
|Макс. грузоподъемность (для фургона)/ количество мест для сидения
|средняя цена (данные сайта auto.ria.com)
|Mercedes-Benz Sprinter
|4454
|11,2
|15,7
|1,5-2,6 тонны/17-19 мест
|17 367 $
|Renault Master
|2754
|6,9
|10,8
|1,5-2,1 тонны
|12 422 $
|ГАЗ 3302 "Газель"
|2095
|5,3
|17,2
|до 1,5 тонны
|2 858 $
|Ford Transit
|1867
|4,7
|16,4
|1-1,7 тонны/18мест
|8 759 $
|Renault Kangoo
|1540
|3,9
|12,9
|0,65 тонны/5 мест
|7 267 $
|Volkswagen Transporter
|1520
|3,8
|18,1
|1-1,3 тонны/6 мест
|10 969 $
|Renault Traffic
|973
|2,5
|13
|1-1,3 тонны/7 мест
|10 768 $
|Volkswagen LT
|947
|2,4
|20,4
|1,5 тонны/9 мест
|6 315 $
|Volkswagen Caddy
|896
|2,3
|14,2
|0,75 тонны/7 мест
|8 978 $
|Volkswagen Crafter
|886
|2,2
|10,9
|1-2,3 тонны/7 мест
|17 924 $
|Mercedes-Benz Vito
|853
|2,2
|16,3
|1 тонна/9 мест
|12 583 $
|Fiat Doblo
|793
|2
|12
|0,85 тонны/7 мест
|6 683 $
|Opel Vivaro
|712
|1,8
|13,5
|1 тонна/9 мест
|11 132 $
|Fiat Ducato
|681
|1,7
|15,7
|1,2-1,5 тонны/19 мест
|9 926 $
|Mercedes-Benz T1/T2
|625
|1,7
|16,2
|1-2,5 тонны/16 мест
|3 007 $
Новые LCV: французы вне конкуренции
Согласно данным ИИА, в январе-августе 2023 года в Украину ввезено 2581 новых легких коммерческих автомобилей. Примечательно, что двумя наиболее продаваемыми моделями стали "французы" Renault – небольшой компакт-фургон Renault Express и хорошо известный на рынке большой LCV Renault Master.
|Модель нового LCV
|Продано за январь-август 2023
|Доля среди новых LCV, %
|Доля на внутреннем рынке, %
|Renault Express
|491
|19
|1,2
|Renault Master
|470
|18,2
|1,2
|Peugeot Boxer
|151
|5,8
|0,4
|Volkswagen Crafter
|127
|4,9
|0,3
|Fiat Ducato
|95
|3,7
|0,2
|Peugeot Partner
|88
|3,4
|0,2
|Mercedes-Benz Sprinter
|81
|3,1
|0,2
|Ford Transit
|81
|3,1
|0,2
|Citroen Berlingo
|77
|3
|0,2
|Opel Combo
|71
|2,7
|0,2
|Volkswagen Transporter
|58
|2,2
|0,1
|Fiat Fiorino
|50
|1,9
|0,1
|Ford Transit Custom
|46
|1,8
|0,1
|Volkswagen Caddy
|39
|1,5
|0,1
|Fiat Doblo
|30
|1,2
|0,1
Лидер класса Renault Express выпускался с 1984 по 2000 год, с 2021 года в продажу поступает второе поколение автомобиля. Он доступен в пассажирской версии с пятиместным салоном или в грузовом исполнении с багажным отсеком объемом 3,3-3,7 куб. м и грузоподъемностью 0,45 тонны. LCV с 1,5-литровым дизелем стоит $21,5-22,3 тыс. в зависимости от комплектации.
Помимо Renault Express и Renault Master в ТОП-15 новых LCV отметились еще три "француза" – Peugeot Boxer, Peugeot Partner и Citroen Berlingo, доля этих пяти моделей составила 49% от всех ввезенных в страну ТС в этом сегменте.
Также сегмент новых автомобилей характеризует большое количество продаж компактных фургонов, среди самых популярных автомобилей на этот класс приходится 7 из 15 моделей – Renault Express, Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Opel Combo, Fiat Fiorino, Volkswagen Caddy и Fiat Doblo. Это объясняется меньшей стоимостью компактных фургонов по сравнению с малотоннажными грузовиками, из-за чего их более охотно покупают новыми.
Mercedes и Renault наращивают присутствие на рынке
Если оценивать модели, которые чаще всего импортировали в Украину в январе-августе 2023 года, можно увидеть, что наиболее часто ввозился Mercedes-Benz Sprinter (2057 ед., средний возраст - 6,1 года) и Renault Master (1851 ед., 5,2 года), которые наиболее популярны и на вторичном рынке страны. Понятно, что во время войны невозможен импорт российской техники, поэтому в списке популярных для импорта LCV отсутствует продукция ГАЗа и других заводов из страны-агрессора.
Помимо вышеуказанных автомобилей, ТОП-15 наиболее импортированных LCV выглядит следующим образом:
|Модель
|Импортировано в январе-августе 2023 года
|Средний возраст ввозимого авто
|Volkswagen Crafter
|513
|6.5
|Renault Traffic
|404
|5.2
|Renault Kangoo
|382
|5.7
|Opel Movano
|275
|6.0
|Ford Transit
|272
|5.8
|Volkswagen Transporter
|211
|5.7
|Opel Vivaro
|191
|6.0
|Mercedes-Benz Vito
|172
|5.3
|Iveco Daily
|136
|5.9
|Ford Transit Custom
|105
|5.4
|Nissan NV200
|93
|6.4
|Fiat Ducato
|91
|5.4
|Volkswagen Caddy
|70
|5.8
Проанализировав данные ИИА, можно увидеть, что средний возраст ввезенных в Украину автомобилей редко превышает 6 лет. Это объясняется особенностями законодательства Украины, а именно запретом на ввоз коммерческого транспорта, не отвечающего экологическим требованиям "Евро-5".
Кроме того, согласно статье 215 Налогового кодекса Украины, чем старше транспортное средство, тем больше размер акциза. Иногда размер акциза на транспортные средства, отвечающие требованиям Евро-3 (с 1999 года по 2005 год) может достигать, а то и превышать в разы стоимость нового транспортного средства в Европе.
Если бы даже был разрешен ввоз в Украину подержанных коммерческих автомобилей стандарта "Евро-3", его стоимость бы рассчитывалась следующим образом:
- Ввозная пошлина – 10-20% стоимости авто;
- Акциз (размер которого иногда может превышать стоимость нового транспортного средства);
- Налог на добавленную стоимость (НДС) – 20% стоимости автомобиля.
Из-за этого украинский бизнес в условиях войны несет большие дополнительные расходы.
"На ввоз LCV есть ограничения по экологическому стандарту на уровне "Евро 5", а на легковые - "Евро 2". Если грузовой автомобиль старше 5 лет, на него акциз увеличивается в 40 раз, и никакого смысла привозить такую машину нет. Поэтому украинский автопарк старый - ввезти б/у дорого, а денег на новые грузовики у бизнеса нет", - объясняет CEO ИИА Станислав Бучацкий .
Таким образом, украинский бизнес хотел бы завозить подержанные LCV, но с нынешними ценами на растаможку не может себе этого позволить, поэтому возраст грузовиков в стране иногда достигает 20 лет. Предприниматели продолжат многократно покупать-ремонтировать-продавать подержанные автомобили, не обновляя их парк. Старая и неэффективная с точки зрения экологичности техника, используемая в Украине (вплоть до стандарта "Евро-0"), наносит окружающей среде значительно больший вред, чем если бы в страну позволили ввозить автомобили стандарта "Евро-3" и "Евро-4".
Таким образом, украинский бизнес хотел бы покупать одни модели LCV, в то время как законодательные ограничения заставляют импортировать совсем другую по стоимости технику, считает эксперт. Это также существенно отражается на статистике продаж автомобилей.
Он также подчеркнул несправедливость действующего подхода к таможенному оформлению электромобилей - электрокары для частного использования освобождены от уплаты пошлины и НДС, и для их импорта нужно оплатить только минимальный акциз в 1 евро за 1 киловатт емкости аккумуляторной батареи. При этом LCV транспорт на электрической тяге лишен подобных льгот.