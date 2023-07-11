Geely и Renault будут совместно разрабатывать бензиновые двигатели и гибридные технологии, пока другие переходят на электро

Китайская компания Geely Automobile Holdings и французский автопроизводитель Renault SA инвестируют до 7 млрд евро в новое совместное предприятие, где будут разрабатывать бензиновые двигатели и гибридные технологии для автомобилей. Компании договорились, что будут равные доли в компании.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление автопроизводителей.

Главной задачей компании будет производство более эффективных двигателей внутреннего сгорания и гибридных систем в то время.

В новой компании будут работать 19 000 человек на 17 заводах по производству двигателей и в пяти центрах исследований и разработок.

На первом этапе она будет поставлять продукцию нескольким промышленным клиентам, включая Volvo, Proton, Nissan, Mitsubishi Motors и PUNCH Torino. Ожидается, что предприятие будет выпускать до пяти миллионов двигателей внутреннего сгорания, гибридных двигателей и трансмиссий в год.

Годовой объем выручки нового предприятия может составить около 15 млрд евро.

Заметим, что в это время большая часть автомобильной промышленности сосредоточена на капиталоемком переходе на чисто электрические автомобили. К примеру, Mercedes-Benz начинает строительство завода по переработке экологически чистых аккумуляторов, а Volvo построит в Швеции завод по производству электромобилей нового поколения с увеличенным запасом хода.