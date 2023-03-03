Mercedes построит в Европе завод по переработке аккумуляторов

Автопроизводитель Mercedes-Benz начинает строительство завода по переработке экологически чистых аккумуляторов в Куппенгайме на юге Германии. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Планируется, что годовая мощность завода будет достигать 2500 тонн, что будет способствовать производству более 50 000 батарейных модулей для новых электрических автомобилей Mercedes-Benz.

При успехе пилотного проекта объемы производства могут быть увеличены в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Сдача в эксплуатацию первой очереди завода запланирована на декабрь 2023 года.

Завод будет работать с нейтральным выбросом CO2 посредством солнечной и экологической электроэнергии. Его строительство финансируется в рамках научно-исследовательского проекта Федерального министерства экономики и защиты климата.

В то же время, другие производители авто, в частности Volkswagen, обдумывают над переносом производства из Германии, если дефицит природного газа сохранится. Тем временем, Tesla планирует построить в Мексике крупнейший завод электромобилей в мире.

Источник фото: ua.depositphotos.com